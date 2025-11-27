https://1prime.ru/20251127/vuchich-865005087.html

Вучич заявил об отсутствии ответа США о приостановке санкций против NIS

2025-11-27T23:10+0300

нефть

сербия

сша

венгрия

александр вучич

виктор орбан

nis

ofac

mol

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 27 ноя – ПРАЙМ. Власти Сербии пока не получили ответ от минфина США на запрос о приостановке санкций в отношении российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), сообщил в четверг сербский президент Александр Вучич. Вучич заявил 25 ноября, что правительство приняло его план предложить Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета NIS, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену". "Мы ожидали решения. Насколько знаем, OFAC бы принял положительное решение, однако, ожидается решение госдепартамента. Мы подготовлены и граждане не должны волноваться, государство предпримет все меры, одна из них - сотрудничество с нашими венгерскими друзьями (компанией MOL - ред.). В субботу или воскресение из сокращенного режима работы выходит и останавливается нефтеперерабатывающий завод", - заявил Вучич на вручении награды "Иштван Пастор" ему и премьеру Венгрии Виктору Орбану в Суботице, трансляцию вело агентство Танюг. Вучич оповестил граждан в минувший вторник, что единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево, принадлежащий NIS под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки. Компания позже подтвердила эту информацию своим сообщением. Президент Сербии Александр Вучич также сообщил, что санкции против NIS грозят проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, а компания не сможет проводить и принимать платежи, брать кредиты, граждане не смогут оплачивать топливо на АЗС банковскими картами, сотрудники - получать зарплаты. Национальный банк Сербии предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если компания не получит лицензию на оперативную деятельность до 13 февраля. Президент Сербии сообщил 21 ноября, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах. "Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS без права на оперативную деятельность.

