В Якутии ожидается прирост запасов нефти и газа, сообщили в Роснедрах - 27.11.2025
В Якутии ожидается прирост запасов нефти и газа, сообщили в Роснедрах
В Якутии ожидается прирост запасов нефти и газа, сообщили в Роснедрах - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Якутии ожидается прирост запасов нефти и газа, сообщили в Роснедрах
Ожидаемый прирост запасов нефти и газа в Якутии в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" составляет 9 миллиардов тонн... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T12:12+0300
2025-11-27T12:12+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ожидаемый прирост запасов нефти и газа в Якутии в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" составляет 9 миллиардов тонн условного топлива, сообщила начальник Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева. "В прошлом году мы завершили первый этап федерального проекта "Геология: Возрождение легенды". Прирастили более 5 миллиардов тонн условного топлива. В этом году мы начали второй этап. Сосредоточились на изучении северных районов Якутии и ожидаем по результатам прирост более 9 миллиардов тонн условного топлива", - сказала она, выступая на всероссийском совещании "Приоритетные регионы нефтегазопоисковых работ и прогноз роста запасов углеводородов". Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года. Глава Роснедр Олег Казанов отмечал в интервью РИА Новости, что все десять объектов углеводородного сырья в рамках второго этапа "Геологии: Возрождение легенды" расположены в одном регионе - на севере Якутии, где еще нет инфраструктуры. Это проект с высокими геологическими рисками, но его положительные результаты откроют большие перспективы газоносности нового региона с выходом к Севморпути, отмечал руководитель ведомства.
нефть, газ, якутия, дальний восток, роснедра
Нефть, Газ, ЯКУТИЯ, Дальний Восток, Роснедра
12:12 27.11.2025
 
В Якутии ожидается прирост запасов нефти и газа, сообщили в Роснедрах

Роснедра ожидают прирост запасов нефти и газа в Якутии в рамках федерального проекта

© РИА Новости . Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкГород Ленск в Якутии
Город Ленск в Якутии - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Город Ленск в Якутии. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ожидаемый прирост запасов нефти и газа в Якутии в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" составляет 9 миллиардов тонн условного топлива, сообщила начальник Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева.
"В прошлом году мы завершили первый этап федерального проекта "Геология: Возрождение легенды". Прирастили более 5 миллиардов тонн условного топлива. В этом году мы начали второй этап. Сосредоточились на изучении северных районов Якутии и ожидаем по результатам прирост более 9 миллиардов тонн условного топлива", - сказала она, выступая на всероссийском совещании "Приоритетные регионы нефтегазопоисковых работ и прогноз роста запасов углеводородов".
Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года.
Глава Роснедр Олег Казанов отмечал в интервью РИА Новости, что все десять объектов углеводородного сырья в рамках второго этапа "Геологии: Возрождение легенды" расположены в одном регионе - на севере Якутии, где еще нет инфраструктуры. Это проект с высокими геологическими рисками, но его положительные результаты откроют большие перспективы газоносности нового региона с выходом к Севморпути, отмечал руководитель ведомства.
Стенд компании Роснедра - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Роснедра выставили на торги месторождение урана в Забайкалье
14 ноября, 22:28
 
НефтьГазЯКУТИЯДальний ВостокРоснедра
 
 
