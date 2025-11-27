В Якутии ожидается прирост запасов нефти и газа, сообщили в Роснедрах
Город Ленск в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ожидаемый прирост запасов нефти и газа в Якутии в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: Возрождение легенды" составляет 9 миллиардов тонн условного топлива, сообщила начальник Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева.
"В прошлом году мы завершили первый этап федерального проекта "Геология: Возрождение легенды". Прирастили более 5 миллиардов тонн условного топлива. В этом году мы начали второй этап. Сосредоточились на изучении северных районов Якутии и ожидаем по результатам прирост более 9 миллиардов тонн условного топлива", - сказала она, выступая на всероссийском совещании "Приоритетные регионы нефтегазопоисковых работ и прогноз роста запасов углеводородов".
Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года.
Глава Роснедр Олег Казанов отмечал в интервью РИА Новости, что все десять объектов углеводородного сырья в рамках второго этапа "Геологии: Возрождение легенды" расположены в одном регионе - на севере Якутии, где еще нет инфраструктуры. Это проект с высокими геологическими рисками, но его положительные результаты откроют большие перспективы газоносности нового региона с выходом к Севморпути, отмечал руководитель ведомства.