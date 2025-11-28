https://1prime.ru/20251128/alyuminiy-864869525.html

Алюминий дорожает и его мало: в чем польза для России

Алюминий дорожает и его мало: в чем польза для России

МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Американцы бьют тревогу по поводу происходящего с алюминием в мире. Обозреватель Bloomberg Хавье Блас отмечает в своей статье: "В то время как большинство разговоров о критически важных минералах в США касаются редкоземельных металлов, происходит нечто гораздо более важное".Что он имеет в виду? А то, что цены на алюминий на London Metal Exchange (LME) в последнее время бьют рекорды, находясь в районе 2,8 тыс. долларов за тонну – такую отметку они не достигали в течение трех последних лет. Аналогичная картина наблюдается и на других биржевых площадках– от США до КНР. В Соединенных Штатах цены с учётом премий уже находятся около 4,5 тыс. долларов за тонну, создавая проблемы для американских потребителей и переработчиков."Совокупные затраты на алюминий в США взлетели до рекордных значений, поскольку трейдеры и металлургические заводы требуют огромных премий за физическую продукцию сверх цен на LME из-за пошлин Трампа", – пишет Хавье Блас, напоминая, что алюминий – критически важный металл для многих отраслей и для экономики в целом.Ситуация с ценами для непосвященных в тонкости алюминиевого рынка может показаться удивительной, учитывая слабость мировой экономики и отдельных стран. Но она, прежде всего, связана с факторами на стороне предложения.Запасы на складах бирж находятся на минимальных уровнях, есть локальные проблемы на алюминиевых предприятиях в Исландии и Австралии. В Китае производство первичного алюминия приближается к потолку в 45 млн тонн в год, установленному правительством страны для сохранения окружающей среды. В прошлом году, по данным International Aluminium Institute, в стране было выпущено 43,396 млн тонн крылатого металла, в январе-сентябре 2025 года его производство поднялось на 2,2% до 33,023 млн тонн и, судя по динамике, к концу декабря приблизится к пороговым 45 млн тонн. На этом фоне китайские компании нацелены на строительство алюминиевых заводов в Индонезии, где доступны большие запасы угля и дешевая рабочая сила.В США и Европейском Союзе вообще все непросто – из-за дороговизны электроэнергии выпуск в них первичного алюминия на протяжении многих лет "планомерно" стагнирует, не компенсируясь производством вторичного. Попытка же правительства США взбодрить национальную алюминиевую индустрию высокими ввозными пошлинами положительного результата не принесла, вызвав лишь подъем цен на продукцию.Еще один фактор – долгосрочный тренд на расширение спроса на алюминий в самых различных областях, начиная от энергетики и автомобилестроения и заканчивая упаковкой. Оно обусловлено курсом ряда стран на экологизацию промышленности и преимуществами крылатого металла по сравнению с другими материалами (легкий вес и др.). Его востребованность постепенно усиливается, и даже временное замедление спроса тренд не остановит. Это критически важный для многих отраслей металл, который эффективно ничем заменить нельзя.Казалось бы, стоит порадоваться за единственного российского производителя первичного алюминия, "Русал". На деле у компании сейчас не все идеально из-за действия сразу нескольких причин. Высокомаржинальные рынки США и Европейского Союза для "Русала" фактически закрыты, а ключевым рынком сбыта стал Китай, на котором покупатели диктуют свои условия, требуя немалых скидок.Увеличить продажи на рынках остальных стран Азии теоретически возможно, но практически требуется наращивать расходы на маркетинг – для конкуренции с китайскими компаниями, любящим демпинговать, и на логистику (перевозки по железным дорогам и фрахт кораблей). А из-за крепкого рубля экспортная выручка "Русала" в этом году серьезно просела – еще в конце 2024 года доллар стоил на четверть дороже.Вместе с тем, компания реализует масштабную инвестиционную программу – одна лишь экологическая модернизация алюминиевых заводов оценивается в 200 млрд рублей. Высокая ключевая ставка Банка России делает кредиты на любые проекты практически недоступными, а значительная долговая нагрузка и рост издержек на приобретение сырья и материалов давят на рентабельность.В сходной ситуации находятся и отечественные переработчики алюминия – вести сбыт за пределами России им нелегко. Так что и они сливки с нынешних цен не снимают.Перспективы 2026 года выглядят не очень позитивными. По прогнозу Goldman Sachs (не доверять ему оснований нет), средняя цена на алюминий на LME в 4-м квартале 2025 года может оказаться 2,7 тыс. долларов за тонну и опуститься до 2,35 тыс. долларов через год вследствие формирования устойчивого профицита крылатого металла в 1,5-2 млн тонн. К этому добавятся ослабление курса доллара, накопление складских запасов, увеличение выпуска в Индонезии и замедление спроса в Китае.В результате алюминиевая индустрия России может столкнуться с необходимостью снижения объемов производства и соответствующими неприятностями. Для получения адекватных доходов ей нужно устойчивое подорожание металла в течение хотя бы нескольких кварталов.Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов

