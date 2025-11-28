Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия и ЕС делают больно только себе, заявил посол России в Лондоне - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251128/britanija-865011001.html
Британия и ЕС делают больно только себе, заявил посол России в Лондоне
Британия и ЕС делают больно только себе, заявил посол России в Лондоне - 28.11.2025, ПРАЙМ
Британия и ЕС делают больно только себе, заявил посол России в Лондоне
Великобритания и Евросоюз делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил посол России в Лондоне Андрей... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T05:16+0300
2025-11-28T05:34+0300
энергетика
нефть
экономика
великобритания
рф
запад
кир стармер
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865011001.jpg?1764297290
ЛОНДОН, 28 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. "В духе согласованной политики Евросоюза и Великобритании они действительно пытаются отказаться от (российских энергоресурсов - ред.)... если хотят сделать больно сами себе, никто им не мешает. Именно так они и поступают, переключаясь полностью на американские поставки", - сказал Келин журналистам в ходе культурного мероприятия в Лондоне. Во вторник премьер Великобритании Кир Стармер заявил в британском парламенте, что в ходе переговоров на саммите G20 22-23 ноября обсуждал со странами объединения "необходимость вытеснения российских нефти и газа с глобальных рынков". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
великобритания
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, великобритания, рф, запад, кир стармер, владимир путин, ес
Энергетика, Нефть, Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, ЗАПАД, Кир Стармер, Владимир Путин, ЕС
05:16 28.11.2025 (обновлено: 05:34 28.11.2025)
 
Британия и ЕС делают больно только себе, заявил посол России в Лондоне

Келин: Великобритания и ЕС делают себе больно, отказываясь от российских энергоресурсов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 28 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"В духе согласованной политики Евросоюза и Великобритании они действительно пытаются отказаться от (российских энергоресурсов - ред.)... если хотят сделать больно сами себе, никто им не мешает. Именно так они и поступают, переключаясь полностью на американские поставки", - сказал Келин журналистам в ходе культурного мероприятия в Лондоне.
Во вторник премьер Великобритании Кир Стармер заявил в британском парламенте, что в ходе переговоров на саммите G20 22-23 ноября обсуждал со странами объединения "необходимость вытеснения российских нефти и газа с глобальных рынков".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕЛИКОБРИТАНИЯРФЗАПАДКир СтармерВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала