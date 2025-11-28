https://1prime.ru/20251128/britanija-865011001.html

Британия и ЕС делают больно только себе, заявил посол России в Лондоне

Британия и ЕС делают больно только себе, заявил посол России в Лондоне - 28.11.2025, ПРАЙМ

Британия и ЕС делают больно только себе, заявил посол России в Лондоне

Великобритания и Евросоюз делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил посол России в Лондоне Андрей... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T05:16+0300

2025-11-28T05:16+0300

2025-11-28T05:34+0300

энергетика

нефть

экономика

великобритания

рф

запад

кир стармер

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865011001.jpg?1764297290

ЛОНДОН, 28 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. "В духе согласованной политики Евросоюза и Великобритании они действительно пытаются отказаться от (российских энергоресурсов - ред.)... если хотят сделать больно сами себе, никто им не мешает. Именно так они и поступают, переключаясь полностью на американские поставки", - сказал Келин журналистам в ходе культурного мероприятия в Лондоне. Во вторник премьер Великобритании Кир Стармер заявил в британском парламенте, что в ходе переговоров на саммите G20 22-23 ноября обсуждал со странами объединения "необходимость вытеснения российских нефти и газа с глобальных рынков". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

великобритания

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, великобритания, рф, запад, кир стармер, владимир путин, ес