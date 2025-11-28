Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-сентябре выросла на 4,3%

https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026019.html
2025-11-28T17:11+0300
2025-11-28T17:11+0300
2025-11-28T17:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/47/833074743_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_a0972cede736297bbb02bcd9c4ebdae4.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-сентябре этого года составила 97,49 миллионов тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка за тот же период выросла на 2,6% - до 32,79 миллиона тонн, говорится в релизе компании. "Развитие производственных активов позволило компании сохранить темпы роста операционных показателей даже в условиях глобальной волатильности. По итогам девяти месяцев 2025 года добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях достигла 97,49 миллиона тонн н.э., увеличившись на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем переработки вырос на 2,6% год к году – до 32,79 миллиона тонн", - говорится в пресс-релизе."Газпром нефть" сообщила, что продолжает реализацию крупных проектов добычи углеводородов в Восточной Сибири и на Ямале, а также программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Эти проекты обеспечивают долгосрочную устойчивость компании.Также "Газпром нефть" расширяет поставки битумных и смазочных материалов для ключевых инфраструктурных проектов в регионах Дальнего Востока. Кроме того, компания начала выпуск высокотехнологичных компонентов, необходимых для производства синтетических моторных масел, – сульфонатных присадок – и выпустила первую партию российского авиационного топлива с низким углеродным следом – SAF-топлива, которое позволит сокращать воздействие авиадвигателей на атмосферу.Помимо этого, компания продолжает развивать проекты устойчивого развития: впервые в России была открыта станция мониторинга парниковых газов на территории действующего месторождения в ХМАО-Югре. Исследовательская площадка "Газпром нефти" станет частью национальной мониторинговой сети, которую создает Минобрнауки, и обеспечит сбор независимых данных о состоянии югорских болот.Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2024 году составила 126,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Нефтепереработка составила 42,9 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,1%."Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/47/833074743_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a0bc2c11d47d170ad9d5e4377eeda004.jpg
