https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026909.html

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7%

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7% - 28.11.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7%

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относимая к акционерам, в январе-сентябре 2025 года снизилась на 37,7%, до 233,845 миллиарда рублей, следует из отчета... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T17:26+0300

2025-11-28T17:26+0300

2025-11-28T17:53+0300

нефть

газпром

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83640/53/836405351_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_399161ae2fa6fa9a33a04a62fa528cf6.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относимая к акционерам, в январе-сентябре 2025 года снизилась на 37,7%, до 233,845 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Годом ранее чистая прибыль за отчетный период, относимая к акционерам, составляла 375,473 миллиарда рублей. Выручка компании в январе-сентябре нынешнего года составила 2,703 триллиона рублей, снизившись на 11%. Скорректированная EBITDA "Газпром нефти" составила в отчетном периоде 789 миллиардов рублей, динамика показателя не уточняется.Краткосрочные обязательства выросли с конца прошлого года на 23,2%, до 1,839 триллиона рублей на конец сентября. Долгосрочные обязательства снизились на 6,7%, до 1,38 триллиона рублей. Показатель долговой нагрузки (соотношение чистого долга к EBITDA) составил 0,93 и остается на комфортном уровне, что позволяет сохранять финансовую гибкость компании."Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026626.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газпром, финансы