Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7% - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026909.html
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7%
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7% - 28.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7%
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относимая к акционерам, в январе-сентябре 2025 года снизилась на 37,7%, до 233,845 миллиарда рублей, следует из отчета... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T17:26+0300
2025-11-28T17:53+0300
нефть
газпром
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/53/836405351_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_399161ae2fa6fa9a33a04a62fa528cf6.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относимая к акционерам, в январе-сентябре 2025 года снизилась на 37,7%, до 233,845 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Годом ранее чистая прибыль за отчетный период, относимая к акционерам, составляла 375,473 миллиарда рублей. Выручка компании в январе-сентябре нынешнего года составила 2,703 триллиона рублей, снизившись на 11%. Скорректированная EBITDA "Газпром нефти" составила в отчетном периоде 789 миллиардов рублей, динамика показателя не уточняется.Краткосрочные обязательства выросли с конца прошлого года на 23,2%, до 1,839 триллиона рублей на конец сентября. Долгосрочные обязательства снизились на 6,7%, до 1,38 триллиона рублей. Показатель долговой нагрузки (соотношение чистого долга к EBITDA) составил 0,93 и остается на комфортном уровне, что позволяет сохранять финансовую гибкость компании."Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026626.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/53/836405351_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e855e441bb2cd1f1a9b23aedc6fe429.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газпром, финансы
Нефть, Газпром, Финансы
17:26 28.11.2025 (обновлено: 17:53 28.11.2025)
 
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 37,7%

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 37,7%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМосковский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ")
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Московский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ"). Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относимая к акционерам, в январе-сентябре 2025 года снизилась на 37,7%, до 233,845 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Годом ранее чистая прибыль за отчетный период, относимая к акционерам, составляла 375,473 миллиарда рублей.
Выручка компании в январе-сентябре нынешнего года составила 2,703 триллиона рублей, снизившись на 11%. Скорректированная EBITDA "Газпром нефти" составила в отчетном периоде 789 миллиардов рублей, динамика показателя не уточняется.
Краткосрочные обязательства выросли с конца прошлого года на 23,2%, до 1,839 триллиона рублей на конец сентября. Долгосрочные обязательства снизились на 6,7%, до 1,38 триллиона рублей. Показатель долговой нагрузки (соотношение чистого долга к EBITDA) составил 0,93 и остается на комфортном уровне, что позволяет сохранять финансовую гибкость компании.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3%
17:22
 
НефтьГазпромФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала