В Госдуме предложили автоматически снижать процентную ставку по кредитам
В Госдуме предложили автоматически снижать процентную ставку по кредитам
2025-11-28T01:21+0300
банки
финансы
россия
леонид слуцкий
центральные банки
центральный банк
лдпр
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают автоматически уменьшать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка РФ.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 28 ноября. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)".
"Предлагаемый законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что снижение процентов планируется осуществлять в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки, что, по мнению авторов инициативы, сможет обеспечить автоматизм и исключит необходимость обращения заемщика в кредитную организацию.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, сегодня 50 миллионов россиян, то есть более одной трети населения страны, имеют кредиты. По его словам, около 13 миллионов из них каждый месяц вносят платежи сразу по трем и более договорам, при этом средний размер долга человека с просрочками составляет 185 тысяч рублей при доходе всего в 58 тысяч. Лидер ЛДПР добавил, что даже минимальные процентные платежи становятся для значительной части заемщиков непосильными.
"Финансовый парадокс: Центральный банк снижает процент, а ставки для людей остаются на уровне кризисных годов. Так текущее снижение с 21% до 16,5% никак не отразилось на долговых платежах. Понятно, что банкам это выгодно, но учитывая сверхприбыль сектора, достигающую миллиардных значений, заботится нужно не об их интересах, а о бюджетах простых российских семей. ЛДПР намерена закрыть этот разрыв", - заключил он.
