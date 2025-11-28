Избирком Колумбии наложил санкции на президентскую кампанию

https://1prime.ru/20251128/izbirkom-865008081.html

МЕХИКО, 28 ноя - ПРАЙМ. Национальный избирательный совет Колумбии CNE установил, что предвыборная кампания президента Густаво Петро 2022 года прошла с нарушением избирательного законодательства, включая незаконное финансирование и превышение лимитов расходов более чем на 3,5 миллиарда песо, сообщила радиостанция Caracol. "Пленум Национального избирательного совета наложил санкции на президентскую кампанию "Петро-2022" за нерегулярное финансирование и нарушение электоральных лимитов на сумму более 3,5 миллиарда песо", - говорится в материале на сайте радиостанции. По данным Caracol, санкции избиркома коснулись руководства президентской кампании: менеджера Рикардо Роа, который теперь возглавляет нефтегазовую Ecopetrol, аудитора Марии Люси Сото и казначея Люси Айди Могольон. Каждый из них должен выплатить более 2 миллиардов песо или 540 тысяч долларов США за незаконное финансирование кампании и еще столько же - за превышение лимитов финансирования в первом туре. Штрафы за нарушения в втором туре составили 170 тысяч долларов за незаконное финансирование и 160 тысяч - за превышение лимитов. Кроме того, партии Unión Patriótica и Colombia Humana, входящие в победившую коалицию, оштрафованы на сумму 156 тысяч долларов за каждый из туров кампании. Сообщается также, что в рамках решения о нарушениях CNE направил материалы в комиссию по обвинениям Палаты представителей и прокуратуру для расследования действий Рикардо Роа.

