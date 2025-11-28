https://1prime.ru/20251128/neft-865014648.html
Нефть дорожает в преддверии собрания представителей ОПЕК+
Нефть дорожает в преддверии собрания представителей ОПЕК+ - 28.11.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает в преддверии собрания представителей ОПЕК+
Нефть с началом последних торгов осени дорожает, тогда как рынок ожидает собрания представителей ОПЕК+, при этом не исключено снижение цен в ближайшие месяцы... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T08:50+0300
2025-11-28T08:50+0300
2025-11-28T08:50+0300
нефть
рынок
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нефть с началом последних торгов осени дорожает, тогда как рынок ожидает собрания представителей ОПЕК+, при этом не исключено снижение цен в ближайшие месяцы при отсутствии существенного сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.14 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 63,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 59,08 доллара. На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с "добровольными" (дополнительно к общим квотам) ограничениями - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Кувейта и Омана. ОПЕК+, вероятно, на заседании 30 ноября сохранит утвержденный на первый квартал будущего года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря текущего года, а также согласует механизм оценки добычных мощностей участников, передавали СМИ со ссылкой на делегатов. "Если ОПЕК+ не сократит добычу существенно и в ближайшее время, цены на нефть в течение ближайших месяцев будут снижаться дальше, вероятно даже "перестрелив" вниз. Я не уверен, что мы не увидим цен, начинающихся с цифры 4 перед долларовым знаком — пусть даже ненадолго — в начале следующего года," — пишет обозреватель Bloomberg Opinion по энергетике и сырьевым рынкам Хавьер Блас (Javier Blas).
https://1prime.ru/20251127/neft-865001956.html
https://1prime.ru/20251126/neft-864948137.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
Нефть дорожает в преддверии собрания представителей ОПЕК+
Нефть дорожает в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК+
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нефть с началом последних торгов осени дорожает, тогда как рынок ожидает собрания представителей ОПЕК+, при этом не исключено снижение цен в ближайшие месяцы при отсутствии существенного сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.14 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 63,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 59,08 доллара.
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг
На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+
и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с "добровольными" (дополнительно к общим квотам) ограничениями - России, Саудовской Аравии
, ОАЭ
, Ирака
, Алжира
, Казахстана
, Кувейта
и Омана
.
ОПЕК+, вероятно, на заседании 30 ноября сохранит утвержденный на первый квартал будущего года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря текущего года, а также согласует механизм оценки добычных мощностей участников, передавали СМИ со ссылкой на делегатов.
"Если ОПЕК+ не сократит добычу существенно и в ближайшее время, цены на нефть в течение ближайших месяцев будут снижаться дальше, вероятно даже "перестрелив" вниз. Я не уверен, что мы не увидим цен, начинающихся с цифры 4 перед долларовым знаком — пусть даже ненадолго — в начале следующего года," — пишет обозреватель Bloomberg Opinion по энергетике и сырьевым рынкам Хавьер Блас (Javier Blas).
ОПЕК+ сохранит текущие планы по объему добычи нефти, считают эксперты