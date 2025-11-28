https://1prime.ru/20251128/neft-865014648.html

Нефть дорожает в преддверии собрания представителей ОПЕК+

Нефть дорожает в преддверии собрания представителей ОПЕК+ - 28.11.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает в преддверии собрания представителей ОПЕК+

Нефть с началом последних торгов осени дорожает, тогда как рынок ожидает собрания представителей ОПЕК+, при этом не исключено снижение цен в ближайшие месяцы... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T08:50+0300

2025-11-28T08:50+0300

2025-11-28T08:50+0300

нефть

рынок

саудовская аравия

оаэ

ирак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нефть с началом последних торгов осени дорожает, тогда как рынок ожидает собрания представителей ОПЕК+, при этом не исключено снижение цен в ближайшие месяцы при отсутствии существенного сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.14 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 63,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 59,08 доллара. На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с "добровольными" (дополнительно к общим квотам) ограничениями - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Кувейта и Омана. ОПЕК+, вероятно, на заседании 30 ноября сохранит утвержденный на первый квартал будущего года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря текущего года, а также согласует механизм оценки добычных мощностей участников, передавали СМИ со ссылкой на делегатов. "Если ОПЕК+ не сократит добычу существенно и в ближайшее время, цены на нефть в течение ближайших месяцев будут снижаться дальше, вероятно даже "перестрелив" вниз. Я не уверен, что мы не увидим цен, начинающихся с цифры 4 перед долларовым знаком — пусть даже ненадолго — в начале следующего года," — пишет обозреватель Bloomberg Opinion по энергетике и сырьевым рынкам Хавьер Блас (Javier Blas).

https://1prime.ru/20251127/neft-865001956.html

https://1prime.ru/20251126/neft-864948137.html

саудовская аравия

оаэ

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек