Цены на нефть готовятся показать снижение по итогам ноября

Цены на нефть готовятся показать снижение по итогам ноября

28.11.2025

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, при этом ноябрь готовятся завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,11% - до 62,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 59,22 доллара за баррель. С начала месяца Brent подешевел на 2,3%, WTI - на 2,9%. Три предыдущих месяца подряд нефтяные котировки также снижались. Инвесторы оценивают ситуацию с предложением на рынке. "Сильные показатели прибыльности нефтепереработки поддержали спрос на нефть в некоторых регионах, но ожидаемый профицит нефти оказывает давление на цены", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Джанива Шаха (Janiv Shah). В воскресенье пройдут заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с "добровольными" (дополнительно к общим квотам) ограничениями - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Кувейта и Омана.

