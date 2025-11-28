Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество, заявил Новак
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество в области энергетики на взаимовыгодной основе, это эффективно для экономики обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наше торгово-экономическое сотрудничество в энергетике развивается. Проекты, которые в нашей стране реализуются венгерскими компаниями, тоже успешно работают. Будем продолжать работать. Мы видим желание наших венгерских партнеров. Это на взаимовыгодной основе абсолютно. Поэтому эффективно как для экономики Венгрии, так и для экономики России", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Венгрия остается одним из основных партнеров России в Европе, занимая принципиальную позицию по своей энергобезопасности и возможности получения от России надежных, стабильных энергоресурсов, отметил Новак. По его словам, поставки газа продолжаются стабильно, при этом Венгрия, покупая трубопроводный, а не сжиженный газ, пользуется преимуществом. Так, продолжил Новак, в 2024 году Россия поставила рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, за 10 месяцев этого года - 5,4 миллиарда.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости в конце ноября выразил ожидания, что поставки газа по итогам года обновят прошлогодних рекордных показателей в 8,6 миллиардов. По его словам, поставки газа к концу ноября превысили 7 миллиардов кубометров.
Поставки нефти из России в Венгрию также продолжаются, при этом венгерские партнеры добились, чтобы минфин США выдал лицензию, позволяющую "Лукойлу" продолжать поставлять нефть в Венгрию до ноября 2026 года.