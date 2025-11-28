Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество, заявил Новак - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/novak-865029440.html
Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество, заявил Новак
Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество, заявил Новак - 28.11.2025, ПРАЙМ
Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество, заявил Новак
Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество в области энергетики на взаимовыгодной основе, это эффективно для экономики обеих стран, сообщил... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T19:22+0300
2025-11-28T19:23+0300
россия
венгрия
рф
александр новак
владимир путин
виктор орбан
энергетика
европа
лукойл
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество в области энергетики на взаимовыгодной основе, это эффективно для экономики обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наше торгово-экономическое сотрудничество в энергетике развивается. Проекты, которые в нашей стране реализуются венгерскими компаниями, тоже успешно работают. Будем продолжать работать. Мы видим желание наших венгерских партнеров. Это на взаимовыгодной основе абсолютно. Поэтому эффективно как для экономики Венгрии, так и для экономики России", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Венгрия остается одним из основных партнеров России в Европе, занимая принципиальную позицию по своей энергобезопасности и возможности получения от России надежных, стабильных энергоресурсов, отметил Новак. По его словам, поставки газа продолжаются стабильно, при этом Венгрия, покупая трубопроводный, а не сжиженный газ, пользуется преимуществом. Так, продолжил Новак, в 2024 году Россия поставила рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, за 10 месяцев этого года - 5,4 миллиарда.Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости в конце ноября выразил ожидания, что поставки газа по итогам года обновят прошлогодних рекордных показателей в 8,6 миллиардов. По его словам, поставки газа к концу ноября превысили 7 миллиардов кубометров.Поставки нефти из России в Венгрию также продолжаются, при этом венгерские партнеры добились, чтобы минфин США выдал лицензию, позволяющую "Лукойлу" продолжать поставлять нефть в Венгрию до ноября 2026 года.
https://1prime.ru/20251128/orban-865020391.html
венгрия
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, рф, александр новак, владимир путин, виктор орбан, энергетика, европа, лукойл, минфин сша
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Александр Новак, Владимир Путин, Виктор Орбан, энергетика, ЕВРОПА, Лукойл, Минфин США
19:22 28.11.2025 (обновлено: 19:23 28.11.2025)
 
Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество, заявил Новак

Новак: РФ видит желание Венгрии продолжать работать в энергетике на взаимовыгодной основе

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия видит желание Венгрии продолжать сотрудничество в области энергетики на взаимовыгодной основе, это эффективно для экономики обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наше торгово-экономическое сотрудничество в энергетике развивается. Проекты, которые в нашей стране реализуются венгерскими компаниями, тоже успешно работают. Будем продолжать работать. Мы видим желание наших венгерских партнеров. Это на взаимовыгодной основе абсолютно. Поэтому эффективно как для экономики Венгрии, так и для экономики России", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Венгрия остается одним из основных партнеров России в Европе, занимая принципиальную позицию по своей энергобезопасности и возможности получения от России надежных, стабильных энергоресурсов, отметил Новак. По его словам, поставки газа продолжаются стабильно, при этом Венгрия, покупая трубопроводный, а не сжиженный газ, пользуется преимуществом. Так, продолжил Новак, в 2024 году Россия поставила рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, за 10 месяцев этого года - 5,4 миллиарда.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости в конце ноября выразил ожидания, что поставки газа по итогам года обновят прошлогодних рекордных показателей в 8,6 миллиардов. По его словам, поставки газа к концу ноября превысили 7 миллиардов кубометров.
Поставки нефти из России в Венгрию также продолжаются, при этом венгерские партнеры добились, чтобы минфин США выдал лицензию, позволяющую "Лукойлу" продолжать поставлять нефть в Венгрию до ноября 2026 года.
Премьер-министр Венгрии В. Орбан
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию
12:52
 
РОССИЯВЕНГРИЯРФАлександр НовакВладимир ПутинВиктор ОрбанэнергетикаЕВРОПАЛукойлМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала