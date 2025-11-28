Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию - 28.11.2025
Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию
Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В 2022 году Евросоюзом введен запрет на поставки нефти. Для Венгрии были сделаны соответствующие исключения, и поставки осуществляются. В прошлом году более 4 миллионов тонн было поставлено, и в этом году мы выходим где-то на такие же уровни", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".
22:12 28.11.2025
 
Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию

Новак: поставки нефти из РФ в Венгрию в 2025 году останутся на уровне 4 млн тонн

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В 2022 году Евросоюзом введен запрет на поставки нефти. Для Венгрии были сделаны соответствующие исключения, и поставки осуществляются. В прошлом году более 4 миллионов тонн было поставлено, и в этом году мы выходим где-то на такие же уровни", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".
Сийярто заявил, что цель венгерской делегации в Москве выполнена
