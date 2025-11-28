https://1prime.ru/20251128/novak-865032806.html

Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию

Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию - 28.11.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию

Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T22:12+0300

2025-11-28T22:12+0300

2025-11-28T22:12+0300

нефть

россия

венгрия

рф

александр новак

ес

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/44/842334477_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_a2cbdeaede5fd9e22b964869f951b85f.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В 2022 году Евросоюзом введен запрет на поставки нефти. Для Венгрии были сделаны соответствующие исключения, и поставки осуществляются. В прошлом году более 4 миллионов тонн было поставлено, и в этом году мы выходим где-то на такие же уровни", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".

https://1prime.ru/20251128/vengriya-865029787.html

венгрия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, венгрия, рф, александр новак, ес, энергетика