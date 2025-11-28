https://1prime.ru/20251128/novak-865032806.html
Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию
Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию - 28.11.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию
Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T22:12+0300
2025-11-28T22:12+0300
2025-11-28T22:12+0300
нефть
россия
венгрия
рф
александр новак
ес
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/44/842334477_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_a2cbdeaede5fd9e22b964869f951b85f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В 2022 году Евросоюзом введен запрет на поставки нефти. Для Венгрии были сделаны соответствующие исключения, и поставки осуществляются. В прошлом году более 4 миллионов тонн было поставлено, и в этом году мы выходим где-то на такие же уровни", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".
https://1prime.ru/20251128/vengriya-865029787.html
венгрия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/44/842334477_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f0e8692a64186ac58e749ed1da931cb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, венгрия, рф, александр новак, ес, энергетика
Нефть, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Александр Новак, ЕС, энергетика
Новак рассказал о планах поставок нефти из России в Венгрию
Новак: поставки нефти из РФ в Венгрию в 2025 году останутся на уровне 4 млн тонн