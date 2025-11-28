https://1prime.ru/20251128/ogranicheniya-865014065.html
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в️ аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
