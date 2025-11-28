Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения - 28.11.2025
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения - 28.11.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в️ аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T08:25+0300
2025-11-28T08:25+0300
владикавказ
грозный
росавиация
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в️ аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
владикавказ
грозный
владикавказ, грозный, росавиация
Владикавказ, Грозный, Росавиация
08:25 28.11.2025
 
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в️ аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Владикавказ Грозный Росавиация
 
 
