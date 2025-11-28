Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру - 28.11.2025
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру - 28.11.2025, ПРАЙМ
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Премьер-министр страны Виктор Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по Украине приведут к миру. | 28.11.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865023280_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_37b470d7356817cb4857158220dc6c1b.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр страны Виктор Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по Украине приведут к миру. "Венгрия заинтересована в мире. Мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр страны Виктор Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по Украине приведут к миру.
"Венгрия заинтересована в мире. Мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Венгрия готова стать площадкой для переговоров по Украине, заявил Орбан
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии
