В Приморье таможни перешли на круглосуточный режим работы

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Таможенники в Приморье из-за серьезного роста числа ввозимых иномарок перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей для физических лиц, сообщает Уссурийская таможня. "Таможни Владивостока и Уссурийска перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц… Данная мера позволит декларантам в любое время подать в таможенный орган документы на автомобили, а таможне – зарегистрировать большее количество деклараций", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала 2025 года таможни Приморского края фиксируют рост числа ввозимых иномарок. С 1 по 26 ноября Уссурийская таможня оформила 11695 автомобилей, что в четыре раза больше, чем в ноябре 2024 года. Всего с начала года уссурийские таможенники выпустили 64778 автомобилей для личного пользования. За прошедшие сутки 26 ноября – 653 автомобиля. Владивостокская таможня с начала года оформила порядка 311,5 тысяч автомобилей. С 1 по 26 ноября – 37573, что на 37% больше, чем за 26 дней ноября 2024 года. Только за один день 26 ноября владивостокские таможенники оформили 2020 машин. "Несмотря на возросшую нагрузку, таможенные органы оформляют транспортные средства в установленные сроки с высокой интенсивностью, чтобы все автовладельцы могли как можно скорее забрать свой автомобиль. Для этого были усилены рабочие смены, привлечены сотрудники из таможенных органов Дальнего Востока и других регионов, продлено время работы подразделений таможенного оформления и таможенного контроля", - отмечает таможня.

