Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье таможни перешли на круглосуточный режим работы - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/primore-865009083.html
В Приморье таможни перешли на круглосуточный режим работы
В Приморье таможни перешли на круглосуточный режим работы - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Приморье таможни перешли на круглосуточный режим работы
Таможенники в Приморье из-за серьезного роста числа ввозимых иномарок перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей для физических лиц,... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T03:07+0300
2025-11-28T03:07+0300
бизнес
россия
приморье
владивосток
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865009083.jpg?1764288420
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Таможенники в Приморье из-за серьезного роста числа ввозимых иномарок перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей для физических лиц, сообщает Уссурийская таможня. "Таможни Владивостока и Уссурийска перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц… Данная мера позволит декларантам в любое время подать в таможенный орган документы на автомобили, а таможне – зарегистрировать большее количество деклараций", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала 2025 года таможни Приморского края фиксируют рост числа ввозимых иномарок. С 1 по 26 ноября Уссурийская таможня оформила 11695 автомобилей, что в четыре раза больше, чем в ноябре 2024 года. Всего с начала года уссурийские таможенники выпустили 64778 автомобилей для личного пользования. За прошедшие сутки 26 ноября – 653 автомобиля. Владивостокская таможня с начала года оформила порядка 311,5 тысяч автомобилей. С 1 по 26 ноября – 37573, что на 37% больше, чем за 26 дней ноября 2024 года. Только за один день 26 ноября владивостокские таможенники оформили 2020 машин. "Несмотря на возросшую нагрузку, таможенные органы оформляют транспортные средства в установленные сроки с высокой интенсивностью, чтобы все автовладельцы могли как можно скорее забрать свой автомобиль. Для этого были усилены рабочие смены, привлечены сотрудники из таможенных органов Дальнего Востока и других регионов, продлено время работы подразделений таможенного оформления и таможенного контроля", - отмечает таможня.
приморье
владивосток
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, приморье, владивосток, приморский край
Бизнес, РОССИЯ, Приморье, Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
03:07 28.11.2025
 
В Приморье таможни перешли на круглосуточный режим работы

Таможенники в Приморье перешли на круглосуточный режим работы из-за роста числа иномарок

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Таможенники в Приморье из-за серьезного роста числа ввозимых иномарок перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей для физических лиц, сообщает Уссурийская таможня.
"Таможни Владивостока и Уссурийска перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц… Данная мера позволит декларантам в любое время подать в таможенный орган документы на автомобили, а таможне – зарегистрировать большее количество деклараций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2025 года таможни Приморского края фиксируют рост числа ввозимых иномарок. С 1 по 26 ноября Уссурийская таможня оформила 11695 автомобилей, что в четыре раза больше, чем в ноябре 2024 года.
Всего с начала года уссурийские таможенники выпустили 64778 автомобилей для личного пользования. За прошедшие сутки 26 ноября – 653 автомобиля.
Владивостокская таможня с начала года оформила порядка 311,5 тысяч автомобилей. С 1 по 26 ноября – 37573, что на 37% больше, чем за 26 дней ноября 2024 года. Только за один день 26 ноября владивостокские таможенники оформили 2020 машин.
"Несмотря на возросшую нагрузку, таможенные органы оформляют транспортные средства в установленные сроки с высокой интенсивностью, чтобы все автовладельцы могли как можно скорее забрать свой автомобиль. Для этого были усилены рабочие смены, привлечены сотрудники из таможенных органов Дальнего Востока и других регионов, продлено время работы подразделений таможенного оформления и таможенного контроля", - отмечает таможня.
 
БизнесРОССИЯПриморьеВладивостокПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала