В Приморье отменили внутрикраевые авиарейсы из-за циклона

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Внутрикраевые авиарейсы отменены в Приморье из-за циклона, автобусное сообщение не нарушено, сообщает региональный минтранс.
В Приморье 27-28 ноября действует штормовое предупреждение. В четверг в регионе начался дождь, снег с дождем, к вечеру во многих районах осадки усилились, образовался гололед, поднялся сильный ветер.
"В связи с погодными условиями отменены следующие авиарейсы: Владивосток – Дальнегорск – Владивосток, Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск, Владивосток – Преображение – Владивосток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусное сообщение по краю не нарушено. Рейсы выполняются по расписанию.
По данным минэнерго Приморья, циклон не привел к нарушениям в электроснабжении региона.
