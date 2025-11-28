https://1prime.ru/20251128/primore-865009328.html

В Приморье отменили внутрикраевые авиарейсы из-за циклона

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Внутрикраевые авиарейсы отменены в Приморье из-за циклона, автобусное сообщение не нарушено, сообщает региональный минтранс. В Приморье 27-28 ноября действует штормовое предупреждение. В четверг в регионе начался дождь, снег с дождем, к вечеру во многих районах осадки усилились, образовался гололед, поднялся сильный ветер. "В связи с погодными условиями отменены следующие авиарейсы: Владивосток – Дальнегорск – Владивосток, Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск, Владивосток – Преображение – Владивосток", - говорится в сообщении. Отмечается, что автобусное сообщение по краю не нарушено. Рейсы выполняются по расписанию. По данным минэнерго Приморья, циклон не привел к нарушениям в электроснабжении региона.

