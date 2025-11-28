Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
газ
нефть
рф
роснедра
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в России за первые девять месяцев 2025 года составил 80,5 миллиона тонн, газа - 450 миллиардов кубометров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роснедр. "За девять месяцев 2025 года прирост извлекаемых запасов за счет геологоразведочных работ составил по жидким (нефть + конденсат) углеводородам 80,5 миллиона тонн, по газу - 450 миллиардов кубометров. По итогам года цифры, безусловно, будут выше", - рассказали в ведомстве. Роснедра ранее сообщали, что увеличение извлекаемых запасов газа в РФ за счет геологоразведочных работ в первом полугодии составило 183 миллиарда кубометров, нефти - 54,5 миллиона тонн, конденсата - 15 миллионов тонн, но основной прирост ожидается во втором полугодии по мере завершения сезонных работ и сдачи отчетности. Добыча нефти в России в 2025 году ожидается на уровне 515-520 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Он также говорил, что добыча нефти в 2024 году составила 516 миллионов тонн, газа - 685 миллиардов кубометров.
рф
газ, нефть, рф, роснедра
Газ, Нефть, РФ, Роснедра
09:06 28.11.2025
 
В Роснедрах рассказали о приросте запасов нефти и газа в России

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в России за первые девять месяцев 2025 года составил 80,5 миллиона тонн, газа - 450 миллиардов кубометров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роснедр.
"За девять месяцев 2025 года прирост извлекаемых запасов за счет геологоразведочных работ составил по жидким (нефть + конденсат) углеводородам 80,5 миллиона тонн, по газу - 450 миллиардов кубометров. По итогам года цифры, безусловно, будут выше", - рассказали в ведомстве.
Роснедра ранее сообщали, что увеличение извлекаемых запасов газа в РФ за счет геологоразведочных работ в первом полугодии составило 183 миллиарда кубометров, нефти - 54,5 миллиона тонн, конденсата - 15 миллионов тонн, но основной прирост ожидается во втором полугодии по мере завершения сезонных работ и сдачи отчетности.
Добыча нефти в России в 2025 году ожидается на уровне 515-520 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Он также говорил, что добыча нефти в 2024 году составила 516 миллионов тонн, газа - 685 миллиардов кубометров.
