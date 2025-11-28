https://1prime.ru/20251128/putin-865020271.html

На Западе сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине

На Западе сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине - 28.11.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине

Глава России Владимир Путин накануне поставил Украине ультиматум, пишет Daily Express."Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T12:51+0300

2025-11-28T12:51+0300

2025-11-28T12:57+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин накануне поставил Украине ультиматум, пишет Daily Express."Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: "Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся", — говорится в публикации.Так же в статье обратили внимание на слова Путина, что если ВСУ не уйдут, то российские военные добьются своих целей военным путем.Эти заявления глава России сделал накануне на пресс-конференции в Киргизии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

https://1prime.ru/20251128/putin-865015635.html

https://1prime.ru/20251127/vsu-864989430.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин, всу