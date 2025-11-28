Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
Спецоперация на Украине
На Западе сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
На Западе сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
всу
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин накануне поставил Украине ультиматум, пишет Daily Express."Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: "Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся", — говорится в публикации.Так же в статье обратили внимание на слова Путина, что если ВСУ не уйдут, то российские военные добьются своих целей военным путем.Эти заявления глава России сделал накануне на пресс-конференции в Киргизии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
украина
россия, украина, владимир путин, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ
12:51 28.11.2025 (обновлено: 12:57 28.11.2025)
 
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин накануне поставил Украине ультиматум, пишет Daily Express.

"Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: "Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся", — говорится в публикации.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала