"Роснефть" за 9 месяцев добыла 134,7 миллиона тонн жидких углеводородов

2025-11-28T23:55+0300

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Роснефти" за январь-сентябрь 2025 года составила 134,7 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки), добыча газа за этот же период - 58,2 миллиарда кубометров (1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), сообщила компания. "Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2025 года составила 134,7 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки), в том числе в третьем квартале 2025 года - 45,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что на динамику показателя оказало влияние ограничение добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ. "Добыча газа компанией за 9 месяцев 2025 года составила 58,2 миллиарда кубометров (1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки). Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году", - добавляется там же. "Роснефть" в январе-сентябре 2024 года добыла 138,3 миллиона тонн жидких углеводородов. Таким образом, в аналогичном периоде текущего года показатель снизился на 2,6%. В то же время добыча газа за отчетный период сократилась на 13,1% (67 миллиардов кубометров за девять месяцев 2024 года). В результате добыча углеводородов компанией с начала 2025 года составила 182,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента (4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки).

