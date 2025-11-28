Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роснефть" за 9 месяцев добыла 134,7 миллиона тонн жидких углеводородов - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/rosneft-865036608.html
"Роснефть" за 9 месяцев добыла 134,7 миллиона тонн жидких углеводородов
"Роснефть" за 9 месяцев добыла 134,7 миллиона тонн жидких углеводородов - 28.11.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" за 9 месяцев добыла 134,7 миллиона тонн жидких углеводородов
Добыча жидких углеводородов "Роснефти" за январь-сентябрь 2025 года составила 134,7 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки), добыча газа за этот же... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T23:55+0300
2025-11-28T23:55+0300
нефть
газ
рф
роснефть
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Роснефти" за январь-сентябрь 2025 года составила 134,7 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки), добыча газа за этот же период - 58,2 миллиарда кубометров (1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), сообщила компания. "Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2025 года составила 134,7 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки), в том числе в третьем квартале 2025 года - 45,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что на динамику показателя оказало влияние ограничение добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ. "Добыча газа компанией за 9 месяцев 2025 года составила 58,2 миллиарда кубометров (1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки). Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году", - добавляется там же. "Роснефть" в январе-сентябре 2024 года добыла 138,3 миллиона тонн жидких углеводородов. Таким образом, в аналогичном периоде текущего года показатель снизился на 2,6%. В то же время добыча газа за отчетный период сократилась на 13,1% (67 миллиардов кубометров за девять месяцев 2024 года). В результате добыча углеводородов компанией с начала 2025 года составила 182,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента (4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки).
https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026019.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94c56a18138652c6beb8694b1d60771d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, рф, роснефть, энергетика
Нефть, Газ, РФ, Роснефть, энергетика
23:55 28.11.2025
 
"Роснефть" за 9 месяцев добыла 134,7 миллиона тонн жидких углеводородов

Добыча жидких углеводородов "Роснефти" за 9 месяцев составила 134,7 млн тонн

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Роснефти" за январь-сентябрь 2025 года составила 134,7 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки), добыча газа за этот же период - 58,2 миллиарда кубометров (1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), сообщила компания.
"Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2025 года составила 134,7 миллиона тонн (3,67 миллиона баррелей в сутки), в том числе в третьем квартале 2025 года - 45,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на динамику показателя оказало влияние ограничение добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ.
"Добыча газа компанией за 9 месяцев 2025 года составила 58,2 миллиарда кубометров (1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки). Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году", - добавляется там же.
"Роснефть" в январе-сентябре 2024 года добыла 138,3 миллиона тонн жидких углеводородов. Таким образом, в аналогичном периоде текущего года показатель снизился на 2,6%. В то же время добыча газа за отчетный период сократилась на 13,1% (67 миллиардов кубометров за девять месяцев 2024 года).
В результате добыча углеводородов компанией с начала 2025 года составила 182,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента (4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки).
Газпром нефть - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-сентябре выросла на 4,3%
Вчера, 17:11
 
НефтьГазРФРоснефтьэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала