РЖД в 2025 году ввели три новые пиктограммы для железнодорожных билетов

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в 2025 году ввел три новые пиктограммы для железнодорожных билетов, покупаемых онлайн, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Пиктограммы – это небольшие картинки, которые на этапах выбора места в вагоне показывают наличие услуг или каких-то особенностей в данном вагоне. Например, по ним можно узнать, есть ли кондиционер, биотуалет, питание, провоз животных и т.д. РИА Новости поинтересовалось, какие новые пиктограммы появились в 2025 году. "Этим летом "Федеральная пассажирская компания" запустила пилотный проект, который сделал проще покупку билетов на юг для многодетных семей… Большие семьи могут в приоритетном порядке выкупать места - в ряде поездов южного направления предусмотрено два купе (8 мест), при оформлении проездных документов на сайте ОАО "РЖД" или в приложении "РЖД Пассажирам" места обозначены специальной пиктограммой", - рассказали в ФПК. Кроме того, в купейных вагонах всех поездов формирования АО "ФПК" появились специальные места, билеты на которые могут приобрести только пассажиры с детьми до 18 лет. "В зависимости от состава поезда в нем может быть предусмотрено одно или два купе с такими местами. При оформлении проездных документов на сайте ОАО "РЖД" или в приложении "РЖД Пассажирам" они также отмечены специальной пиктограммой", - продолжили в компании. Также в текущем году была реализована опция, с помощью которой при покупке билета онлайн на сайте или в веб-приложении в вагон, где разрешен провоз животных, пассажир может увидеть, на каком месте в вагоне проезжает животное. "Такие места отмечаются на схеме темно-серым цветом, а при наведении на них курсора можно увидеть вид перевозимого животного и маршрут его следования", - пояснили в ФПК.

