Минэнерго проведет совещание с нефтяниками и нефтехимиками страны

Минэнерго проведет совещание с нефтяниками и нефтехимиками страны

ОМСК, 28 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ собирается провести в Омске в ближайшие два месяца совещание с нефтяниками и нефтехимиками со всей страны, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Цивилев выступил на церемонии открытия группой компаний "Титан" производства низкомолекулярного полиизобутилена на площадке "Омский каучук". "Мы сегодня, мы только что проговорили на заводе, когда были на нефтеперерабатывающем (Омском НПЗ, принадлежащем "Газпром нефти" - ред.), мы приняли решение, что мы проведем здесь отдельное, это будет двухдневное, а может и трехдневное совещание. Мы соберем со всей страны всех, кто занимается нефтепереработкой и нефтехимией", - сказал он. "Успеем до Нового года сделать, значит, успеем. Если не получится, то тогда после новогодних праздников в конце января... В ближайшие два месяца точно сделаем", - пояснил он позднее журналистам, отвечая на вопрос, когда планируется провести такое совещание. Он также отметил, что в ходе совещания будут рассматриваться различные вопросы, включая экологические. Будут обсуждаться катализаторы, которые производит Омский НПЗ. Отдельной темой станет "КиберТЭК". "Наша задача... цифровой двойник всей отрасли составить, который... начнется от добычи нефти и закончится уже нефтехимией, продуктами нефтехимическими, которые поступают в нашу экономику", - пояснил министр. Цивилев отметил, что будет лично участвовать в совещании, на нем планируется собрать инженеров со всех заводов в России. А в один из дней, по словам министра, совещание пройдет на "Омском каучуке".

