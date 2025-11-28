https://1prime.ru/20251128/svo-865020573.html
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
2025-11-28T13:04+0300
2025-11-28T13:04+0300
2025-11-28T13:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859541581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dbb9cb72fa0468c1dad20ba56c168a7.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю свыше 3215 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1710, сообщило в пятницу Минобороны РФ "За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215-ти военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 44 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
