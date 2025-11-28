Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю - 28.11.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю свыше 3215 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1710, сообщило в пятницу Минобороны РФ "За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215-ти военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 44 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
13:04 28.11.2025
 
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю

© РИА Новости . Евгений Биятов
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю свыше 3215 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1710, сообщило в пятницу Минобороны РФ
"За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215-ти военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 44 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
СМИ рассказали о новой стратегии России в зоне СВО
Заголовок открываемого материала