Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251128/svo-865020896.html
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске - 28.11.2025, ПРАЙМ
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске
Российские подразделения группировки "Центр" отразили в течение недели 54 атаки по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T13:24+0300
2025-11-28T13:26+0300
россия
общество
красноармейск
рф
всу
спецоперация на украине
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" отразили в течение недели 54 атаки по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены более 225 боевиков, зачищено 6585 зданий, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий", - говорится в сводке. "Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин", - добавили в МО.Отмечается также, что в Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, южной части города.Подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии, резюмировало Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20251128/svo-865020688.html
https://1prime.ru/20251128/svo-865020573.html
красноармейск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , красноармейск, рф, всу, сво
РОССИЯ, Общество , Красноармейск, РФ, ВСУ, Спецоперация на Украине, СВО
13:24 28.11.2025 (обновлено: 13:26 28.11.2025)
 
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске

ВС РФ за неделю зачистили 6585 зданий от ВСУ в Красноармейске

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" отразили в течение недели 54 атаки по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены более 225 боевиков, зачищено 6585 зданий, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий", - говорится в сводке.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
13:07
"Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин", - добавили в МО.
Отмечается также, что в Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, южной части города.
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии, резюмировало Минобороны РФ.
Боевая работа гаубицы Гиацинт-Б группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
13:04
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоКрасноармейскРФВСУСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала