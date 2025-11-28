https://1prime.ru/20251128/svo-865020896.html
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" отразили в течение недели 54 атаки по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены более 225 боевиков, зачищено 6585 зданий, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий", - говорится в сводке. "Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин", - добавили в МО.Отмечается также, что в Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, южной части города.Подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии, резюмировало Минобороны РФ.
ВС РФ за неделю зачистили 6585 зданий от ВСУ в Красноармейске
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю