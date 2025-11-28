https://1prime.ru/20251128/turtsiya-865023769.html

Турция готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил Фидан

Турция готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил Фидан - 28.11.2025, ПРАЙМ

Турция готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона вновь готова принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, необходимо сохранить... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T15:36+0300

2025-11-28T15:36+0300

2025-11-28T15:36+0300

россия

мировая экономика

рф

украина

киев

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

совбез

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859827629_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_981f46b65eb0d4b2dee24089d0f4cc6c.jpg

АНКАРА, 28 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона вновь готова принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, необходимо сохранить переговорный тренд. "Как мы знаем, в Женеве начался новый переговорный процесс, до этого был инициирован план. Необходимо сохранить этот переговорный тренд. Что касается нас, мы готовы вновь принять переговоры РФ и Украины в Стамбуле, как заявил господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Берлине в пятницу. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20251128/vstrecha-865021709.html

https://1prime.ru/20251127/turtsija-864975618.html

рф

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, совбез, мид