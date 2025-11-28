https://1prime.ru/20251128/ugroza-865033670.html

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Европейские граждане должны сплотиться, чтобы избежать конфликта с Россией, к которому приближают Евросоюз, заявил Армандо Мема, представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", на платформе X."Любой здравомыслящий человек понимает, куда нас ведут. Европа готовится к военному противостоянию с Россией. Пришло время гражданам ЕС объединиться, чтобы остановить этот опасный путь к разрушению", — подчеркнул он.Мема заметил, что множество европейских стран переходят от добровольной службы в армии к обязательной, подготавливают дополнительные больничные мощности и увеличивают темпы перевооружения.Он также отметил, что постоянно подогревается риторика о "российской угрозе".Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о предполагаемых планах России напасть на Европу кажутся ему комичными.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост активности НАТО у западных границ страны. В то же время альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии".Ученые предупреждают о новой серьезной угрозе для человечества

