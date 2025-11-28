Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы" - 28.11.2025
https://1prime.ru/20251128/ugroza-865033670.html
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы"
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы" - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы"
Европейские граждане должны сплотиться, чтобы избежать конфликта с Россией, к которому приближают Евросоюз, заявил Армандо Мема, представитель финской... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T22:50+0300
2025-11-28T22:50+0300
общество
финляндия
европа
владимир путин
нато
ес
киргизия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Европейские граждане должны сплотиться, чтобы избежать конфликта с Россией, к которому приближают Евросоюз, заявил Армандо Мема, представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", на платформе X."Любой здравомыслящий человек понимает, куда нас ведут. Европа готовится к военному противостоянию с Россией. Пришло время гражданам ЕС объединиться, чтобы остановить этот опасный путь к разрушению", — подчеркнул он.Мема заметил, что множество европейских стран переходят от добровольной службы в армии к обязательной, подготавливают дополнительные больничные мощности и увеличивают темпы перевооружения.Он также отметил, что постоянно подогревается риторика о "российской угрозе".Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о предполагаемых планах России напасть на Европу кажутся ему комичными.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост активности НАТО у западных границ страны. В то же время альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии".Ученые предупреждают о новой серьезной угрозе для человечества
финляндия
европа
киргизия
общество, финляндия, европа, владимир путин, нато, ес, киргизия, в мире
Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, НАТО, ЕС, КИРГИЗИЯ, В мире
22:50 28.11.2025
 
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы"

Мема: жители Европы должны объединиться, что противостоять риторике войны с Россией

Флаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Европейские граждане должны сплотиться, чтобы избежать конфликта с Россией, к которому приближают Евросоюз, заявил Армандо Мема, представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", на платформе X.
"Любой здравомыслящий человек понимает, куда нас ведут. Европа готовится к военному противостоянию с Россией. Пришло время гражданам ЕС объединиться, чтобы остановить этот опасный путь к разрушению", — подчеркнул он.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Мема заметил, что множество европейских стран переходят от добровольной службы в армии к обязательной, подготавливают дополнительные больничные мощности и увеличивают темпы перевооружения.
Он также отметил, что постоянно подогревается риторика о "российской угрозе".
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о предполагаемых планах России напасть на Европу кажутся ему комичными.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост активности НАТО у западных границ страны. В то же время альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии".
Центр Москвы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Общество, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, НАТО, ЕС, КИРГИЗИЯ, В мире
 
 
