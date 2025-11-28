https://1prime.ru/20251128/ugroza-865033670.html
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы"
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы" - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы"
Европейские граждане должны сплотиться, чтобы избежать конфликта с Россией, к которому приближают Евросоюз, заявил Армандо Мема, представитель финской... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T22:50+0300
2025-11-28T22:50+0300
2025-11-28T22:50+0300
общество
финляндия
европа
владимир путин
нато
ес
киргизия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Европейские граждане должны сплотиться, чтобы избежать конфликта с Россией, к которому приближают Евросоюз, заявил Армандо Мема, представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", на платформе X."Любой здравомыслящий человек понимает, куда нас ведут. Европа готовится к военному противостоянию с Россией. Пришло время гражданам ЕС объединиться, чтобы остановить этот опасный путь к разрушению", — подчеркнул он.Мема заметил, что множество европейских стран переходят от добровольной службы в армии к обязательной, подготавливают дополнительные больничные мощности и увеличивают темпы перевооружения.Он также отметил, что постоянно подогревается риторика о "российской угрозе".Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о предполагаемых планах России напасть на Европу кажутся ему комичными.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост активности НАТО у западных границ страны. В то же время альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии".Ученые предупреждают о новой серьезной угрозе для человечества
https://1prime.ru/20251128/front-865033509.html
https://1prime.ru/20251127/koshkovich-864993494.html
финляндия
европа
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финляндия, европа, владимир путин, нато, ес, киргизия, в мире
Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, НАТО, ЕС, КИРГИЗИЯ, В мире
В Финляндии забили тревогу из-за "российской угрозы"
Мема: жители Европы должны объединиться, что противостоять риторике войны с Россией