"Войска движутся в Киев": в США сообщили о грядущем перевороте на Украине

2025-11-28T07:02+0300

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Попытки США достичь мирного решения украинского конфликта могут не иметь смысла из-за подготовки военного мятежа в Киеве, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Гленном Дисеном на его YouTube-канале."Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев, чтобы избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства. Поэтому я не уверен, что какие-либо из этих фантастических идей о достижении мира посредством какого-то соглашения, которое Вашингтон выработает и в конечном итоге получит поддержку европейцев, еще реалистичны или хотя бы актуальны. События развиваются быстрее, чем Запад способен за ними поспевать", — сказал эксперт.По его мнению, деградация киевского режима также помогает общественности лучше понять истинные причины и особенности взаимодействия Запада с Россией."Все рушится. Вся сеть обмана, глубоко укоренившаяся на Западе, исчезает. Все политики, щедро оплачиваемые за поддержание мифа о том, что на Украине идет война против агрессивной и опасной России, исчезают. Потому что Россия не заинтересована в войне с нами (странами Запада. — Прим. ред.) и никогда не была", — добавил Макгрегор.Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы проводить неуместно. Между тем, его срок полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев утверждает, что он остается в должности до избрания нового президента.

