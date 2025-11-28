Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Войска движутся в Киев": в США сообщили о грядущем перевороте на Украине
Спецоперация на Украине
"Войска движутся в Киев": в США сообщили о грядущем перевороте на Украине
2025-11-28T07:02+0300
2025-11-28T07:02+0300
спецоперация на украине
запад
дуглас макгрегор
киев
общество
мировая экономика
украина
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Попытки США достичь мирного решения украинского конфликта могут не иметь смысла из-за подготовки военного мятежа в Киеве, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Гленном Дисеном на его YouTube-канале."Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев, чтобы избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства. Поэтому я не уверен, что какие-либо из этих фантастических идей о достижении мира посредством какого-то соглашения, которое Вашингтон выработает и в конечном итоге получит поддержку европейцев, еще реалистичны или хотя бы актуальны. События развиваются быстрее, чем Запад способен за ними поспевать", — сказал эксперт.По его мнению, деградация киевского режима также помогает общественности лучше понять истинные причины и особенности взаимодействия Запада с Россией."Все рушится. Вся сеть обмана, глубоко укоренившаяся на Западе, исчезает. Все политики, щедро оплачиваемые за поддержание мифа о том, что на Украине идет война против агрессивной и опасной России, исчезают. Потому что Россия не заинтересована в войне с нами (странами Запада. — Прим. ред.) и никогда не была", — добавил Макгрегор.Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы проводить неуместно. Между тем, его срок полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев утверждает, что он остается в должности до избрания нового президента.
07:02 28.11.2025
 
"Войска движутся в Киев": в США сообщили о грядущем перевороте на Украине

Макгрегор: на Украине назревает военный переворот с целью смещения Зеленского

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Попытки США достичь мирного решения украинского конфликта могут не иметь смысла из-за подготовки военного мятежа в Киеве, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Гленном Дисеном на его YouTube-канале.
"Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев, чтобы избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства. Поэтому я не уверен, что какие-либо из этих фантастических идей о достижении мира посредством какого-то соглашения, которое Вашингтон выработает и в конечном итоге получит поддержку европейцев, еще реалистичны или хотя бы актуальны. События развиваются быстрее, чем Запад способен за ними поспевать", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Оппозиция выдвинула Зеленскому ультиматум
17 ноября, 22:37
По его мнению, деградация киевского режима также помогает общественности лучше понять истинные причины и особенности взаимодействия Запада с Россией.
"Все рушится. Вся сеть обмана, глубоко укоренившаяся на Западе, исчезает. Все политики, щедро оплачиваемые за поддержание мифа о том, что на Украине идет война против агрессивной и опасной России, исчезают. Потому что Россия не заинтересована в войне с нами (странами Запада. — Прим. ред.) и никогда не была", — добавил Макгрегор.
Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы проводить неуместно. Между тем, его срок полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев утверждает, что он остается в должности до избрания нового президента.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
СМИ: Зеленский не может отвергнуть план США по урегулированию
24 ноября, 14:19
 
Спецоперация на Украине ЗАПАД Дуглас Макгрегор Киев Общество Мировая экономика УКРАИНА
 
 
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
