Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском
Спецоперация на Украине
Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском
Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском
Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском
Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, утверждает глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Atlantic.
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, утверждает глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Atlantic. "Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать, что мы отдадим территории. Он не подпишет отказ от земель", — сказал он.На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Однако журнал Politico также писал со ссылкой на источники, что позже в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий и другие чувствительные вопросы.Вместе с тем, позавчера телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время, Россия согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
09:04 28.11.2025
 
Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском

Ермак заявил, что Зеленский не подпишет отказ от территорий

Андрей Ермак
Андрей Ермак
Андрей Ермак. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, утверждает глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Atlantic.

"Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать, что мы отдадим территории. Он не подпишет отказ от земель", — сказал он.
ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
Вчера, 13:19
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Однако журнал Politico также писал со ссылкой на источники, что позже в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий и другие чувствительные вопросы.

Вместе с тем, позавчера телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".
В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время, Россия согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.
На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа
На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа
26 ноября, 10:13
 
Спецоперация на Украине УКРАИНА Владимир Зеленский ВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала