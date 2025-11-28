https://1prime.ru/20251128/ukraina-865015204.html

Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не подпишет отказ от территорий, утверждает глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Atlantic. "Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать, что мы отдадим территории. Он не подпишет отказ от земель", — сказал он.На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Однако журнал Politico также писал со ссылкой на источники, что позже в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий и другие чувствительные вопросы.Вместе с тем, позавчера телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время, Россия согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.

