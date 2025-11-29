Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ираке возобновили добычу газа на месторождении Хор-Мор, сообщили СМИ - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251129/gaz-865052169.html
В Ираке возобновили добычу газа на месторождении Хор-Мор, сообщили СМИ
В Ираке возобновили добычу газа на месторождении Хор-Мор, сообщили СМИ - 29.11.2025, ПРАЙМ
В Ираке возобновили добычу газа на месторождении Хор-Мор, сообщили СМИ
Добыча газа на месторождении Хор-Мор на севере Ирака, приостановленная после атаки в ночь на четверг, начала постепенно возобновляться в субботу, передает... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T18:26+0300
2025-11-29T18:26+0300
энергетика
нефть
газ
ирак
иракский курдистан
https://cdnn.1prime.ru/img/75822/17/758221755_0:142:3000:1830_1920x0_80_0_0_a74b951b927292595fdb8b7a7018b3ee.jpg
КАИР, 29 ноя - ПРАЙМ. Добыча газа на месторождении Хор-Мор на севере Ирака, приостановленная после атаки в ночь на четверг, начала постепенно возобновляться в субботу, передает иракское агентство INA. В четверг объединенное командование иракской армии сообщило, что один из основных резервуаров для хранения газа на крупнейшем газовом месторождении в Иракском Курдистане Хор-Мор загорелся после атаки в ночь на четверг, но никто не пострадал. Добычу газа на месторождении приостановили. Высокопоставленный представитель Демократической партии Курдистана Хошияр Зибари заявил, что для атаки использовались ракеты системы "Град", а за нападением стоят вооруженные группировки из провинции Киркук. "Добыча и прокачка газа на месторождении (Хор-Мор - ред.) начали постепенно возобновляться", - пишет агентство. Агентство отмечает, что подача электроэнергии тоже постепенно восстанавливается. По данным агентства, полноценное возобновление добычи газа на месторождении ожидается в ближайшие дни. Атака произошла на фоне усиления роли Хор-Мора в энергетическом балансе Ирака. Компании Dana Gas и Crescent Petroleum недавно объявили о досрочном завершении проекта расширения и модернизации этого месторождения стоимостью в 1,1 миллиарда долларов, благодаря которому мощность переработки увеличится до 750 миллионов кубических футов в сутки, что означает рост на 50%. В Иракском Курдистане не прекращаются атаки заминированных беспилотников на нефтяные месторождения, в результате чего добыча временно прекращается на различных месторождениях, где ежедневно добываются не менее 150 тысяч баррелей нефти. Иракские власти называют атаки террористическими актами и обещают провести расследования. Однако никто не берет на себя ответственности за эти нападения.
https://1prime.ru/20251126/neft-864948137.html
ирак
иракский курдистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75822/17/758221755_186:0:2814:1971_1920x0_80_0_0_c8222d6a6fbe4cbf042c1ce01212fb17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, ирак, иракский курдистан
Энергетика, Нефть, Газ, ИРАК, Иракский Курдистан
18:26 29.11.2025
 
В Ираке возобновили добычу газа на месторождении Хор-Мор, сообщили СМИ

На севере Ирака возобновили добычу газа на месторождении Хор-Мор после атаки

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГазовый промысел
Газовый промысел - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Газовый промысел. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 29 ноя - ПРАЙМ. Добыча газа на месторождении Хор-Мор на севере Ирака, приостановленная после атаки в ночь на четверг, начала постепенно возобновляться в субботу, передает иракское агентство INA.
В четверг объединенное командование иракской армии сообщило, что один из основных резервуаров для хранения газа на крупнейшем газовом месторождении в Иракском Курдистане Хор-Мор загорелся после атаки в ночь на четверг, но никто не пострадал. Добычу газа на месторождении приостановили. Высокопоставленный представитель Демократической партии Курдистана Хошияр Зибари заявил, что для атаки использовались ракеты системы "Град", а за нападением стоят вооруженные группировки из провинции Киркук.
"Добыча и прокачка газа на месторождении (Хор-Мор - ред.) начали постепенно возобновляться", - пишет агентство.
Агентство отмечает, что подача электроэнергии тоже постепенно восстанавливается. По данным агентства, полноценное возобновление добычи газа на месторождении ожидается в ближайшие дни.
Атака произошла на фоне усиления роли Хор-Мора в энергетическом балансе Ирака. Компании Dana Gas и Crescent Petroleum недавно объявили о досрочном завершении проекта расширения и модернизации этого месторождения стоимостью в 1,1 миллиарда долларов, благодаря которому мощность переработки увеличится до 750 миллионов кубических футов в сутки, что означает рост на 50%.
В Иракском Курдистане не прекращаются атаки заминированных беспилотников на нефтяные месторождения, в результате чего добыча временно прекращается на различных месторождениях, где ежедневно добываются не менее 150 тысяч баррелей нефти. Иракские власти называют атаки террористическими актами и обещают провести расследования. Однако никто не берет на себя ответственности за эти нападения.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
ОПЕК+ сохранит текущие планы по объему добычи нефти, считают эксперты
26 ноября, 08:14
 
ЭнергетикаНефтьГазИРАКИракский Курдистан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала