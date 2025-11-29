https://1prime.ru/20251129/gaz-865052169.html

В Ираке возобновили добычу газа на месторождении Хор-Мор, сообщили СМИ

2025-11-29T18:26+0300

КАИР, 29 ноя - ПРАЙМ. Добыча газа на месторождении Хор-Мор на севере Ирака, приостановленная после атаки в ночь на четверг, начала постепенно возобновляться в субботу, передает иракское агентство INA. В четверг объединенное командование иракской армии сообщило, что один из основных резервуаров для хранения газа на крупнейшем газовом месторождении в Иракском Курдистане Хор-Мор загорелся после атаки в ночь на четверг, но никто не пострадал. Добычу газа на месторождении приостановили. Высокопоставленный представитель Демократической партии Курдистана Хошияр Зибари заявил, что для атаки использовались ракеты системы "Град", а за нападением стоят вооруженные группировки из провинции Киркук. "Добыча и прокачка газа на месторождении (Хор-Мор - ред.) начали постепенно возобновляться", - пишет агентство. Агентство отмечает, что подача электроэнергии тоже постепенно восстанавливается. По данным агентства, полноценное возобновление добычи газа на месторождении ожидается в ближайшие дни. Атака произошла на фоне усиления роли Хор-Мора в энергетическом балансе Ирака. Компании Dana Gas и Crescent Petroleum недавно объявили о досрочном завершении проекта расширения и модернизации этого месторождения стоимостью в 1,1 миллиарда долларов, благодаря которому мощность переработки увеличится до 750 миллионов кубических футов в сутки, что означает рост на 50%. В Иракском Курдистане не прекращаются атаки заминированных беспилотников на нефтяные месторождения, в результате чего добыча временно прекращается на различных месторождениях, где ежедневно добываются не менее 150 тысяч баррелей нефти. Иракские власти называют атаки террористическими актами и обещают провести расследования. Однако никто не берет на себя ответственности за эти нападения.

