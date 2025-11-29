https://1prime.ru/20251129/neft-864889037.html

Смогут ли США заменить российскую нефть в тесной дружбе с Венесуэлой

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. На фоне растущих санкций против России и сокращения морского экспорта нефти Вашингтон вновь обращает внимание на Каракас. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — более 300 млрд баррелей, однако этот потенциал уже много лет остаётся во многом нереализованным. Несмотря на богатые ресурсы, добыча в стране держится на уровне около 1 млн баррелей в сутки против почти 3 млн в 2014 году. Даже при активизации американских и международных компаний, включая Chevron, возвращение к докризисным объемам потребует значительных инвестиций, времени и политических решений.По данным отраслевых агентств, в августе 2025 года добыча Венесуэлы составила около 936 тыс. баррелей в сутки, а экспорт — чуть менее 1 млн, что стало максимумом за девять месяцев. В сентябре экспорт вырос до 1,09 млн баррелей, но этот уровень всё ещё далёк от прежних. Страна сталкивается с хроническим износом инфраструктуры, нехваткой оборудования и капитала, а также с ограничениями на участие иностранных компаний. Даже частные инвестиции, вроде недавнего проекта китайского инвестора на $1 млрд с целью выйти на 60 тыс. баррелей в сутки к 2026 году, не способны быстро изменить общую картину.Особая сложность — тип добываемой нефти. Венесуэльская нефть тяжёлая и вязкая, для экспорта её необходимо разбавлять, что требует импорта лёгких сортов и конденсата. С марта по октябрь 2025 года страна получила более 7 млн баррелей такой продукции от "Роснефти". Без стабильных поставок разбавителей и модернизации перерабатывающих мощностей увеличить экспорт в короткие сроки невозможно.Между тем Россия остаётся под жёстким санкционным давлением. В сентябре 2025 года объём её морского экспорта нефти снизился на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, а скидка сорта Urals к Brent вновь расширилась. При этом на рынке усиливаются риски, связанные с логистикой, страхованием и продажами через "теневой флот". Американские и европейские санкции теперь чаще направлены не только против компаний, но и против судов и посредников. Тем не менее Россия продолжает перенаправлять экспорт в Азию, особенно в Китай и Индию, что смягчает эффект ограничений.Согласно оценкам Atlantic Council, под угрозой может оказаться от 2 до 3 млн баррелей российских поставок в сутки. Чтобы компенсировать такой объём, США потребуются комплексные меры — не только открытие венесуэльских месторождений, но и рост собственной добычи сланцевой нефти, использование стратегического резерва и перераспределение глобальных потоков. Даже в этом случае компенсация займёт месяцы, если не годы.Даже при снятии санкций с Каракаса и допуске иностранных инвесторов Венесуэла способна увеличить добычу лишь на 0,1–0,4 млн баррелей в сутки в течение ближайших шести месяцев. Среднесрочные оценки более оптимистичны: при масштабных инвестициях порядка $10–15 млрд в год и технической поддержке Chevron и других партнёров прирост может достичь 0,5–1 млн баррелей в сутки за год. Однако политические риски, внутренние разногласия и инфраструктурные ограничения делают такой сценарий маловероятным в сжатые сроки.Для США наращивание добычи внутри страны — не менее сложная задача. Рост производства сланцевой нефти ограничен доступностью буровых установок, сервисных мощностей и дисциплиной инвесторов, которые стали осторожнее после колебаний цен последних лет. Даже при благоприятных условиях увеличение объёмов на 0,3–0,5 млн баррелей в сутки потребует времени и высоких цен, стимулирующих новые скважины.Даже если допустить синхронный рост поставок из Венесуэлы и США, общая прибавка составит около 1 млн баррелей в сутки за 6–12 месяцев. Это сопоставимо лишь с частью возможного сокращения российских экспортных объёмов. Иными словами, компенсировать даже 50% выпадающих поставок в течение полугода будет крайне сложно.Наиболее реалистичным выглядит умеренный сценарий, при котором Венесуэла постепенно увеличивает добычу, Россия теряет часть экспортных позиций, а США и их союзники восполняют дефицит за счёт собственных ресурсов и перераспределения потоков. В этом случае рынок адаптируется, но ценовое давление сохранится. Вероятность резкого "разворота" — с падением российской нефти и мгновенным ростом венесуэльской — невелика.Более жёсткий сценарий, при котором Венесуэла быстро становится крупным поставщиком, требует не только снятия санкций, но и масштабного участия международных компаний, что в текущей геополитической ситуации выглядит маловероятным. Наконец, в базовом варианте Россия удерживает значительную часть экспортных объёмов, а Венесуэла остаётся региональным игроком с потенциалом роста, но без быстрого эффекта.Таким образом, утверждение о том, что США не смогут быстро и полностью заменить российские объёмы нефти только за счёт Венесуэлы, подтверждается всеми ключевыми факторами. Ограничения по инфраструктуре, качеству сырья, инвестициям и политическим рискам делают этот процесс растянутым и дорогостоящим. Даже при оптимистичных прогнозах и активной поддержке со стороны Вашингтона на это потребуется не менее года, а в реальности — дольше.В краткосрочной перспективе Венесуэла может лишь частично смягчить дефицит, но не заменить Россию. Полная переориентация мировых нефтяных потоков требует не месяцев, а лет.Автор - Ярослав Кабаков, преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, директор по стратегии ИК "ФИНАМ"

