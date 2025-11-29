На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание после атаки дрона

https://1prime.ru/20251129/opershtab-865048962.html
КРАСНОДАР, 29 ноя – ПРАЙМ. Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении. Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
