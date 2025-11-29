Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание после атаки дрона - 29.11.2025
На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание после атаки дрона
На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание после атаки дрона - 29.11.2025, ПРАЙМ
На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание после атаки дрона
Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T14:19+0300
2025-11-29T14:19+0300
нефть
россия
краснодарский край
КРАСНОДАР, 29 ноя – ПРАЙМ. Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении. Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
краснодарский край
нефть, россия, краснодарский край
Нефть, РОССИЯ, Краснодарский край
14:19 29.11.2025
 
На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание после атаки дрона

Оперштаб: на Афипском НПЗ полностью ликвидировали пожар поле атаки дрона

КРАСНОДАР, 29 ноя – ПРАЙМ. Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
