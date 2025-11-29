Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский встретится с Макроном в Париже - 29.11.2025
Политика
Зеленский встретится с Макроном в Париже
Зеленский встретится с Макроном в Париже - 29.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский встретится с Макроном в Париже
Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря, сообщила канцелярия французского президента. | 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря, сообщила канцелярия французского президента. "(Они – ред.) обсудят текущую ситуацию и условия прочного и справедливого мира, в русле дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами", - говорится в коммюнике канцелярии Макрона, его приводит агентство Франс Пресс. Отмечается, что Зеленский и Макрон также обсудят проводимую работу по гарантиям безопасности в рамках так называемой "коалиции желающих". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
19:30 29.11.2025
 
Зеленский встретится с Макроном в Париже

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря, сообщила канцелярия французского президента.
"(Они – ред.) обсудят текущую ситуацию и условия прочного и справедливого мира, в русле дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами", - говорится в коммюнике канцелярии Макрона, его приводит агентство Франс Пресс.
Отмечается, что Зеленский и Макрон также обсудят проводимую работу по гарантиям безопасности в рамках так называемой "коалиции желающих".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
"Момент настал". В Британии выступили с громким заявлением о Зеленском
Политика
 
 
