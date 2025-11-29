https://1prime.ru/20251129/parizh-865053034.html

Зеленский встретится с Макроном в Париже

Зеленский встретится с Макроном в Париже - 29.11.2025, ПРАЙМ

Зеленский встретится с Макроном в Париже

Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря, сообщила канцелярия французского президента. | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T19:30+0300

2025-11-29T19:30+0300

2025-11-29T19:30+0300

политика

мировая экономика

киев

эммануэль макрон

владимир зеленский

украина

франция

париж

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673050_0:0:2629:1480_1920x0_80_0_0_e39a77adfb447b6a5921b11711041b51.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря, сообщила канцелярия французского президента. "(Они – ред.) обсудят текущую ситуацию и условия прочного и справедливого мира, в русле дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами", - говорится в коммюнике канцелярии Макрона, его приводит агентство Франс Пресс. Отмечается, что Зеленский и Макрон также обсудят проводимую работу по гарантиям безопасности в рамках так называемой "коалиции желающих". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20251129/zayavlenie-865050633.html

киев

украина

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, франция, париж