СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины в воскресенье

2025-11-29T21:57+0300

политика

сша

украина

марко рубио

стив уиткофф

джаред кушнер

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо из Штатов. В субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе. "Госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США представят начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

