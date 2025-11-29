Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины в воскресенье - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251129/peregovory-865056108.html
СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины в воскресенье
СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины в воскресенье - 29.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины в воскресенье
Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T21:57+0300
2025-11-29T22:14+0300
политика
сша
украина
марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо из Штатов. В субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе. "Госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США представят начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20251129/ukraina-865049727.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер
Политика, США, УКРАИНА, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
21:57 29.11.2025 (обновлено: 22:14 29.11.2025)
 
СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины в воскресенье

Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины во Флориде в воскресенье

© fotolia.com / YuIФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Флаги США и Украины. Архивное фото
© fotolia.com / YuI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо из Штатов.
В субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе.
"Госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США представят начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Здание Верховной рады Украины в Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
В Раде исключили влияние отставки Ермака на переговоры по Украине
16:13
 
ПолитикаСШАУКРАИНАМарко РубиоСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала