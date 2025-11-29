https://1prime.ru/20251129/pozhar-865042445.html
На территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за атаки беспилотников
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пожар на 100 "квадратах" произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "В Северском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Предварительно, площадь возгорания около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, персонал завода эвакуирован в убежище.
