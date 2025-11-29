https://1prime.ru/20251129/pravitelstvo-865055952.html
Правительство одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции
2025-11-29T21:47+0300
2025-11-29T21:47+0300
2025-11-29T21:47+0300
политика
россия
бизнес
рф
киргизия
мвд
мид
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции и внутренних дел, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "B соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный МВД России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с киргизской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Киргизской Республике", - говорится в документе. Распоряжением поручается МВД России провести переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
рф
киргизия
россия, бизнес, рф, киргизия, мвд, мид
