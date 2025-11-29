Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции - 29.11.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции и внутренних дел, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "B соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный МВД России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с киргизской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Киргизской Республике", - говорится в документе. Распоряжением поручается МВД России провести переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
21:47 29.11.2025
 
Правительство одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции

Правительство одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции и внутренних дел

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции и внутренних дел, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"B соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный МВД России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с киргизской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Киргизской Республике", - говорится в документе.
Распоряжением поручается МВД России провести переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Россия и Киргизия строят 14 объектов на возобновляемых источниках энергии
26 ноября, 20:07
26 ноября, 20:07
 
Заголовок открываемого материала