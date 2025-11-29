https://1prime.ru/20251129/smi-865041993.html
СМИ узнали подробности переговоров Уиткоффа с Дмитриевым
СМИ узнали подробности переговоров Уиткоффа с Дмитриевым - 29.11.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности переговоров Уиткоффа с Дмитриевым
Американские чиновники узнавали от британских источников некоторые подробности переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа со спецпредставителем... | 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Американские чиновники узнавали от британских источников некоторые подробности переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Пока Уиткофф вел переговоры с Дмитриевым на протяжении девяти месяцев, некоторые агентства в администрации Трампа имели ограниченное представление о его связях с Москвой. Чиновники из отдела по контролю за санкциями в министерстве финансов США иногда узнавали подробности встреч Уиткоффа с Москвой от своих британских коллег", - пишет издание.
Газета также утверждает, что через несколько дней после саммита лидеров России и США на Аляске европейское разведывательное агентство распространило отчет о нем среди высокопоставленных должностных лиц нацбезопасности Европы, которые были "шокированы его содержанием". По данным издания, в документе были описаны подробности коммерческих и экономических планов, которые администрация Трампа обсуждала совместно с Россией, включая совместную добычу редкоземельных металлов в Арктике.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
