В Белом доме обвинили Байдена в кризисе в сфере нацбезопасности
ВАШИНГТОН, 29 ноя - ПРАЙМ. Бывшая администрация во главе с президентом США Джо Байденом обрушила на страну кризис в сфере национальной безопасности, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на фоне арестов двух уроженцев Афганистана по террористическим статьям. "Масштаб кризиса национальной безопасности, который Байден спустил на нашу страну с поводка за четыре года, невозможно переоценить", - написала Левитт в соцсети Х. Официальный представитель подчеркнула, что программа Байдена по приему беженцев из Афганистана не обеспечила их должную проверку. Президент США Дональд Трамп поручил команде "докопаться до корней этого зла в границах" Соединенных Штатов, отметила Левитт. Так официальный представитель отреагировала на сообщение, распространенное в субботу, что уроженца Афганистана арестовали накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт. В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа, среди прочего, расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары. Другой уроженец Афганистана в среду открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги. Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
