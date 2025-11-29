Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме обвинили Байдена в кризисе в сфере нацбезопасности
В Белом доме обвинили Байдена в кризисе в сфере нацбезопасности
политика
мировая экономика
афганистан
сша
техас
джо байден
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 ноя - ПРАЙМ. Бывшая администрация во главе с президентом США Джо Байденом обрушила на страну кризис в сфере национальной безопасности, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на фоне арестов двух уроженцев Афганистана по террористическим статьям. "Масштаб кризиса национальной безопасности, который Байден спустил на нашу страну с поводка за четыре года, невозможно переоценить", - написала Левитт в соцсети Х. Официальный представитель подчеркнула, что программа Байдена по приему беженцев из Афганистана не обеспечила их должную проверку. Президент США Дональд Трамп поручил команде "докопаться до корней этого зла в границах" Соединенных Штатов, отметила Левитт. Так официальный представитель отреагировала на сообщение, распространенное в субботу, что уроженца Афганистана арестовали накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт. В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа, среди прочего, расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары. Другой уроженец Афганистана в среду открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги. Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
мировая экономика, афганистан, сша, техас, джо байден, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, США, ТЕХАС, Джо Байден, Дональд Трамп
23:21 29.11.2025
 
В Белом доме обвинили Байдена в кризисе в сфере нацбезопасности

Левитт: Байден спровоцировал кризис нацбезопасности, пустив афганцев в США

Белый дом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - ПРАЙМ. Бывшая администрация во главе с президентом США Джо Байденом обрушила на страну кризис в сфере национальной безопасности, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на фоне арестов двух уроженцев Афганистана по террористическим статьям.
"Масштаб кризиса национальной безопасности, который Байден спустил на нашу страну с поводка за четыре года, невозможно переоценить", - написала Левитт в соцсети Х.
Официальный представитель подчеркнула, что программа Байдена по приему беженцев из Афганистана не обеспечила их должную проверку. Президент США Дональд Трамп поручил команде "докопаться до корней этого зла в границах" Соединенных Штатов, отметила Левитт.
Так официальный представитель отреагировала на сообщение, распространенное в субботу, что уроженца Афганистана арестовали накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт. В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа, среди прочего, расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары.
Другой уроженец Афганистана в среду открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
