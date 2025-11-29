Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО - 29.11.2025
Спецоперация на Украине
"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО
Украинский конфликт близится к завершению, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя скорый визит делегации из Киева в Соединенные Штаты. 29.11.2025
спецоперация на украине
украина
сша
донбасс
виктор орбан
владимир путин
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украинский конфликт близится к завершению, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя скорый визит делегации из Киева в Соединенные Штаты."Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу", — считает он.Аналитик подчеркнул, что "единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров ранее отметил, что украинская делегация уже отправляется в США для участия в переговорном процессе. На минувшей неделе Белый дом объявил о подготовке предложения для урегулирования ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного бить вглубь России.В четверг президент Владимир Путин сообщил, что Россия рассмотрела изначальный план, который может стать основой для будущих договоренностей, но пункты требуют тщательной доработки.
украина
сша
донбасс
украина, сша, донбасс, виктор орбан, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ДОНБАСС, Виктор Орбан, Владимир Путин
"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО

Кошкович: конфликт на Украине подходит к завершению

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украинский конфликт близится к завершению, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя скорый визит делегации из Киева в Соединенные Штаты.
"Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу", — считает он.
Аналитик подчеркнул, что "единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров ранее отметил, что украинская делегация уже отправляется в США для участия в переговорном процессе.
На минувшей неделе Белый дом объявил о подготовке предложения для урегулирования ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного бить вглубь России.
В четверг президент Владимир Путин сообщил, что Россия рассмотрела изначальный план, который может стать основой для будущих договоренностей, но пункты требуют тщательной доработки.
