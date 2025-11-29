https://1prime.ru/20251129/svo-865054955.html

"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО

"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО - 29.11.2025, ПРАЙМ

"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО

Украинский конфликт близится к завершению, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя скорый | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T21:16+0300

2025-11-29T21:16+0300

2025-11-29T21:16+0300

спецоперация на украине

украина

сша

донбасс

виктор орбан

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Украинский конфликт близится к завершению, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя скорый визит делегации из Киева в Соединенные Штаты."Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу", — считает он.Аналитик подчеркнул, что "единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров ранее отметил, что украинская делегация уже отправляется в США для участия в переговорном процессе. На минувшей неделе Белый дом объявил о подготовке предложения для урегулирования ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного бить вглубь России.В четверг президент Владимир Путин сообщил, что Россия рассмотрела изначальный план, который может стать основой для будущих договоренностей, но пункты требуют тщательной доработки.

https://1prime.ru/20251129/ukraina-865040639.html

https://1prime.ru/20251128/front-865033509.html

украина

сша

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, донбасс, виктор орбан, владимир путин