Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке
СТАМБУЛ, 29 ноя – ПРАЙМ. Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза турецкого минтранса. Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. "Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее", - говорится в сообщении. Спасатели находятся в режиме ожидания на расстоянии от судна, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное, отмечается в релизе. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.
