https://1prime.ru/20251129/tanker-865048210.html

Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке

Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке - 29.11.2025, ПРАЙМ

Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке

Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T13:19+0300

2025-11-29T13:19+0300

2025-11-29T13:19+0300

нефть

бизнес

турция

черное море

https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_3:0:2399:1348_1920x0_80_0_0_dde68535ac958d65da0b271209483a00.jpg

СТАМБУЛ, 29 ноя – ПРАЙМ. Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза турецкого минтранса. Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. "Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее", - говорится в сообщении. Спасатели находятся в режиме ожидания на расстоянии от судна, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное, отмечается в релизе. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.

https://1prime.ru/20251002/peskov-863090102.html

турция

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, турция, черное море