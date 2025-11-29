Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251129/tanker-865048210.html
Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке
Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке - 29.11.2025, ПРАЙМ
Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке
Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T13:19+0300
2025-11-29T13:19+0300
нефть
бизнес
турция
черное море
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_3:0:2399:1348_1920x0_80_0_0_dde68535ac958d65da0b271209483a00.jpg
СТАМБУЛ, 29 ноя – ПРАЙМ. Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза турецкого минтранса. Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. "Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее", - говорится в сообщении. Спасатели находятся в режиме ожидания на расстоянии от судна, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное, отмечается в релизе. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.
https://1prime.ru/20251002/peskov-863090102.html
турция
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_302:0:2099:1348_1920x0_80_0_0_26646d7accd45ef6be9559988dd6b242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бизнес, турция, черное море
Нефть, Бизнес, ТУРЦИЯ, Черное море
13:19 29.11.2025
 
Минтранс Турции заявил, что танкер Virat подвергся новой атаке

Минтранс Турции: танкер Virat подвергся новой атаке безэкипажных катеров

© Unsplash/Ian Simmonds Морские перевозки
Морские перевозки
Морские перевозки. Архивное фото
© Unsplash/Ian Simmonds
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 29 ноя – ПРАЙМ. Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза турецкого минтранса.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно.
"Танкер Virat подвергся новой атаке утром в субботу с использованием безэкипажных морских катеров. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее", - говорится в сообщении.
Спасатели находятся в режиме ожидания на расстоянии от судна, так как просьбы об эвакуации не поступало. Состояние судна стабильное, отмечается в релизе.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у берегов Турции в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаке с применением БПЛА или безэкипажных катеров.
Добыча нефти в России
Песков ответил на возможные попытки Европы блокировать нефтяные танкеры
2 октября, 18:45
 
НефтьБизнесТУРЦИЯЧерное море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала