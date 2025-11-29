Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251129/ukraina-865040639.html
Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать
Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать - 29.11.2025, ПРАЙМ
Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать
На фоне серьезного коррупционного скандала в Киеве и неудач на фронте, украинцы начинают более критически относиться к продолжению конфликта с Россией, а... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T06:19+0300
2025-11-29T06:19+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
запад
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/20/841092081_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_4c5e70b3d234782b1a14dfd69fc6cd17.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. На фоне серьезного коррупционного скандала в Киеве и неудач на фронте, украинцы начинают более критически относиться к продолжению конфликта с Россией, а отношение Запада, которое кажется им иллюзорным, вызывает все большее недовольство, сообщает Spectator."Чтобы навязать мирные условия, сначала нужно выиграть войну. Этот основополагающий принцип, похоже, пока ускользает от европейских союзников Украины. Трамп же считает, что Украина никогда не победит Россию, и поэтому ей нужно извлечь максимум из неудач. &lt;…&gt; Политически Зеленский сейчас серьезно ослаблен отвратительным коррупционным скандалом, в котором некоторые из его ближайших соратников были замешаны в наживе на войне. &lt;…&gt; После этого на Украине даже самые ярые сторонники конфликта писали, что "люди жаждут его окончания", — сообщается в материале.Автор текста указывает, что оторванная от реальности воинственная риторика Европы вступила в противоречие с отказом украинцев от прежних иллюзий относительно исхода конфликта с Россией."Европа продолжает верить, что больше денег, больше оружия и большее давление на Россию помогут Украине в конечном итоге вернуть утраченные территории и вынудят Москву выплатить репарации. Однако многие украинцы, включая бывших сторонников Зеленского, опасаются, что в этом случае армия и экономика Украины развалятся быстрее, чем российская", — констатирует издание.На Украине одновременно с этим нарастает общественное недовольство: все больше украинцев рассчитывают на достижение мира через переговоры. Ранее СМИ сообщали, что за последние два года на Украине число тех, кто выступает против конфликта, выросло более чем в два раза, в то время как число ярых сторонников сократилось почти втрое.
https://1prime.ru/20251128/ukraina-865012315.html
https://1prime.ru/20251109/ukraina-864356096.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/20/841092081_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_917420eda1b703686fc56591b4059342.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, запад, киев
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев
06:19 29.11.2025
 
Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать

Spectator: украинское население стремительно устает от конфликта с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Киев. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. На фоне серьезного коррупционного скандала в Киеве и неудач на фронте, украинцы начинают более критически относиться к продолжению конфликта с Россией, а отношение Запада, которое кажется им иллюзорным, вызывает все большее недовольство, сообщает Spectator.
"Чтобы навязать мирные условия, сначала нужно выиграть войну. Этот основополагающий принцип, похоже, пока ускользает от европейских союзников Украины. Трамп же считает, что Украина никогда не победит Россию, и поэтому ей нужно извлечь максимум из неудач. <…> Политически Зеленский сейчас серьезно ослаблен отвратительным коррупционным скандалом, в котором некоторые из его ближайших соратников были замешаны в наживе на войне. <…> После этого на Украине даже самые ярые сторонники конфликта писали, что "люди жаждут его окончания", — сообщается в материале.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
"Войска движутся в Киев": в США сообщили о грядущем перевороте на Украине
Вчера, 07:02
Автор текста указывает, что оторванная от реальности воинственная риторика Европы вступила в противоречие с отказом украинцев от прежних иллюзий относительно исхода конфликта с Россией.
"Европа продолжает верить, что больше денег, больше оружия и большее давление на Россию помогут Украине в конечном итоге вернуть утраченные территории и вынудят Москву выплатить репарации. Однако многие украинцы, включая бывших сторонников Зеленского, опасаются, что в этом случае армия и экономика Украины развалятся быстрее, чем российская", — констатирует издание.
На Украине одновременно с этим нарастает общественное недовольство: все больше украинцев рассчитывают на достижение мира через переговоры. Ранее СМИ сообщали, что за последние два года на Украине число тех, кто выступает против конфликта, выросло более чем в два раза, в то время как число ярых сторонников сократилось почти втрое.
Украинцы - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
"Искать убежища": в Европе выступили с предупреждением об украинцах
9 ноября, 21:45
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала