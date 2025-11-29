https://1prime.ru/20251129/ukraina-865040639.html

Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать

Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать - 29.11.2025, ПРАЙМ

Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать

На фоне серьезного коррупционного скандала в Киеве и неудач на фронте, украинцы начинают более критически относиться к продолжению конфликта с Россией, а... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T06:19+0300

2025-11-29T06:19+0300

2025-11-29T06:19+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

украина

запад

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/84109/20/841092081_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_4c5e70b3d234782b1a14dfd69fc6cd17.jpg

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. На фоне серьезного коррупционного скандала в Киеве и неудач на фронте, украинцы начинают более критически относиться к продолжению конфликта с Россией, а отношение Запада, которое кажется им иллюзорным, вызывает все большее недовольство, сообщает Spectator."Чтобы навязать мирные условия, сначала нужно выиграть войну. Этот основополагающий принцип, похоже, пока ускользает от европейских союзников Украины. Трамп же считает, что Украина никогда не победит Россию, и поэтому ей нужно извлечь максимум из неудач. <…> Политически Зеленский сейчас серьезно ослаблен отвратительным коррупционным скандалом, в котором некоторые из его ближайших соратников были замешаны в наживе на войне. <…> После этого на Украине даже самые ярые сторонники конфликта писали, что "люди жаждут его окончания", — сообщается в материале.Автор текста указывает, что оторванная от реальности воинственная риторика Европы вступила в противоречие с отказом украинцев от прежних иллюзий относительно исхода конфликта с Россией."Европа продолжает верить, что больше денег, больше оружия и большее давление на Россию помогут Украине в конечном итоге вернуть утраченные территории и вынудят Москву выплатить репарации. Однако многие украинцы, включая бывших сторонников Зеленского, опасаются, что в этом случае армия и экономика Украины развалятся быстрее, чем российская", — констатирует издание.На Украине одновременно с этим нарастает общественное недовольство: все больше украинцев рассчитывают на достижение мира через переговоры. Ранее СМИ сообщали, что за последние два года на Украине число тех, кто выступает против конфликта, выросло более чем в два раза, в то время как число ярых сторонников сократилось почти втрое.

https://1prime.ru/20251128/ukraina-865012315.html

https://1prime.ru/20251109/ukraina-864356096.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, запад, киев