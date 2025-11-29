https://1prime.ru/20251129/vino-865045602.html

Роскачество разработает ГОСТы на оранжевые вина

Роскачество разработает ГОСТы на оранжевые вина

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Работа над ГОСТами на оранжи (оранжевое вино) и петнаты может начаться в России уже в 2026 году, тогда Роскачество планирует дать предложения и начать работу совместно с отраслью, рассказал РИА Новости глава организации Максим Протасов. "В настоящее время определить, что вино является оранжем или петнатом, мы с вами можем исключительно по картинкам и некоторым надписям на этикетках, потому что такой категории по сути не существует", - рассказал Протасов. "Мы поддерживаем создание отдельных стандартов на данные категории. Я считаю, что вместе с отраслью мы должны запустить в 2026 году (работу над стандартами - ред.), потому что даже сейчас мы исследования проводим, по сути выбирая отдельные эти продукты, считывая с этикетки", - добавил он, позже уточнив, что в 2026 году Роскачество планирует дать предложения по ГОСТам на два вида вина. По его словам, отсутствие четких критериев в этих сегментах неверно. Существует целая категория лояльных потребителей, любящих такие вина. Так, доля оранжей на рынке России сейчас оценивается организацией в размере порядка 2%, петнатов - 3,5%. При этом выбрать их в магазине непросто, то же самое касается и проведения исследований, так как сравниваться между собой должны вина одной категории. "Конечно, для этой ниши необходимо создать правила игры. Мы не говорим о лишнем зарегулировании, мы говорим о правилах игры", - отметил Протасов. Оранж (оранжевое вино) - вид вина, которое производят из белых сортов винограда по технологиям, которые применяются для изготовления красного вина. Петнаты - игристые вина, сделанные по методу анцестраль с одной ферментацией (процесс брожения), которая начинается в емкости на винодельне, а заканчивается в бутылке.

