Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится летом 2026 года

нефть
опек
мировая экономика
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике альянса по итогам заседания в воскресенье. "Провести 41-ю встречу министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
