Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится летом 2026 года

Следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике альянса по итогам заседания в воскресенье. | 30.11.2025, ПРАЙМ

нефть

опек

мировая экономика

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике альянса по итогам заседания в воскресенье. "Провести 41-ю встречу министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

