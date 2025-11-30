Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года - 30.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865071885.html
ОПЕК+ подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года
2025-11-30T18:43+0300
2025-11-30T18:43+0300
нефть
опек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_41bc0e87d30f4c386993351e8a0b3ee8.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье. "Подтвердить уровень общей добычи нефти странами-участницами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в Декларации о сотрудничестве (DoC), который был согласован на 38-й министерской встрече до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865071740.html
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861916613_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4e8589072c010254c84b791ecadf32a8.jpg
нефть, опек, мировая экономика
Нефть, ОПЕК, Мировая экономика
18:43 30.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
"Подтвердить уровень общей добычи нефти странами-участницами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в Декларации о сотрудничестве (DoC), который был согласован на 38-й министерской встрече до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
Здание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
ОПЕК+ поручил разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества
