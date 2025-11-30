ОПЕК+ подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года

https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865071885.html
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье. "Подтвердить уровень общей добычи нефти странами-участницами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в Декларации о сотрудничестве (DoC), который был согласован на 38-й министерской встрече до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
