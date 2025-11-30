https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865072021.html

ОПЕК+ утвердил механизм оценки добывающих мощностей участников

ОПЕК+ утвердил механизм оценки добывающих мощностей участников

2025-11-30T18:45+0300

нефть

опек

мировая экономика

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ утвердил механизм оценки добывающих мощностей участников, который будет применяться для формирования базового уровня добычи в 2027 году и, соответственно, квот для всех стран соглашения, сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам встречи всех глав делегаций в воскресенье. "Ссылаясь на решение 39-й министерской встречи, поручившей Секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимального устойчивого производственного потенциала... стран-участниц, который будет использоваться в качестве ориентира для базовых уровней производства на 2027 год для всех стран сделки, страны-участницы одобрили механизм, разработанный Секретариатом", - говорится в сообщении.

