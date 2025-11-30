Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+ - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865072252.html
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+ - 30.11.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+
Компания DeGolyer&MacNaughton будет оценивать базовые уровни добычи для всех стран - участников ОПЕК+, кроме России, Ирана и Венесуэлы, сообщил РИА Новости... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T18:50+0300
2025-11-30T18:51+0300
нефть
иран
венесуэла
опек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Компания DeGolyer&amp;MacNaughton будет оценивать базовые уровни добычи для всех стран - участников ОПЕК+, кроме России, Ирана и Венесуэлы, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."DeGolyer&amp;MacNaughton - это компания, выбранная для оценки базовых уровней 19 стран, кроме России, Ирана и Венесуэлы", - сказал он.Источник уточнил, что по России и Венесуэле оценку будет проводить индийская компания, по Ирану ОПЕК+ будет опираться на вторичные источники.ОПЕК+ утвердил механизм оценки добывающих мощностей участников, который будет применяться для формирования базового уровня добычи в 2027 году, сообщалось ранее в воскресенье в коммюнике ОПЕК по итогам встречи всех глав делегаций. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу.
https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865071885.html
иран
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_038a088c2622db2f4466604aa268dc79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, венесуэла, опек, мировая экономика
Нефть, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, ОПЕК, Мировая экономика
18:50 30.11.2025 (обновлено: 18:51 30.11.2025)
 
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+

DeGolyer&MacNaughton будет оценивать базовые уровни добычи участников ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Компания DeGolyer&MacNaughton будет оценивать базовые уровни добычи для всех стран - участников ОПЕК+, кроме России, Ирана и Венесуэлы, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"DeGolyer&MacNaughton - это компания, выбранная для оценки базовых уровней 19 стран, кроме России, Ирана и Венесуэлы", - сказал он.
Источник уточнил, что по России и Венесуэле оценку будет проводить индийская компания, по Ирану ОПЕК+ будет опираться на вторичные источники.
ОПЕК+ утвердил механизм оценки добывающих мощностей участников, который будет применяться для формирования базового уровня добычи в 2027 году, сообщалось ранее в воскресенье в коммюнике ОПЕК по итогам встречи всех глав делегаций. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу.
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
ОПЕК+ подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года
18:43
 
НефтьИРАНВЕНЕСУЭЛАОПЕКМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала