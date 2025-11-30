https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865072252.html
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+ - 30.11.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+
Компания DeGolyer&MacNaughton будет оценивать базовые уровни добычи для всех стран - участников ОПЕК+, кроме России, Ирана и Венесуэлы, сообщил РИА Новости... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T18:50+0300
2025-11-30T18:50+0300
2025-11-30T18:51+0300
нефть
иран
венесуэла
опек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Компания DeGolyer&MacNaughton будет оценивать базовые уровни добычи для всех стран - участников ОПЕК+, кроме России, Ирана и Венесуэлы, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."DeGolyer&MacNaughton - это компания, выбранная для оценки базовых уровней 19 стран, кроме России, Ирана и Венесуэлы", - сказал он.Источник уточнил, что по России и Венесуэле оценку будет проводить индийская компания, по Ирану ОПЕК+ будет опираться на вторичные источники.ОПЕК+ утвердил механизм оценки добывающих мощностей участников, который будет применяться для формирования базового уровня добычи в 2027 году, сообщалось ранее в воскресенье в коммюнике ОПЕК по итогам встречи всех глав делегаций. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу.
https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865071885.html
иран
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_038a088c2622db2f4466604aa268dc79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран, венесуэла, опек, мировая экономика
Нефть, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, ОПЕК, Мировая экономика
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+
DeGolyer&MacNaughton будет оценивать базовые уровни добычи участников ОПЕК+