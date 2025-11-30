https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865072252.html

Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Компания DeGolyer&MacNaughton будет оценивать базовые уровни добычи для всех стран - участников ОПЕК+, кроме России, Ирана и Венесуэлы, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."DeGolyer&MacNaughton - это компания, выбранная для оценки базовых уровней 19 стран, кроме России, Ирана и Венесуэлы", - сказал он.Источник уточнил, что по России и Венесуэле оценку будет проводить индийская компания, по Ирану ОПЕК+ будет опираться на вторичные источники.ОПЕК+ утвердил механизм оценки добывающих мощностей участников, который будет применяться для формирования базового уровня добычи в 2027 году, сообщалось ранее в воскресенье в коммюнике ОПЕК по итогам встречи всех глав делегаций. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Фактически это тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу.

