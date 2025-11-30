Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет в январе 2026 года - 30.11.2025
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет в январе 2026 года
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 4 января
нефть
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
мировая экономика
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 4 января, сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. "Следующая встреча восьми стран (ОПЕК+ – ред.) пройдет 4 января 2026 года", - говорится в сообщении.
саудовская аравия
оаэ
ирак
нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек, мировая экономика
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК, Мировая экономика
18:55 30.11.2025
 
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет в январе 2026 года

Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет 4 января 2026 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Логотип ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 4 января, сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье.
"Следующая встреча восьми стран (ОПЕК+ – ред.) пройдет 4 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Источник сообщил, кто будет оценивать базовые уровни добычи ОПЕК+
18:50
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭИРАКОПЕКМировая экономика
 
 
