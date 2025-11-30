https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865072432.html
Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет в январе 2026 года
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 4 января, сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. "Следующая встреча восьми стран (ОПЕК+ – ред.) пройдет 4 января 2026 года", - говорится в сообщении.
