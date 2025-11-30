Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ сохранил план по добыче нефти на первый квартал 2026 года - 30.11.2025
ОПЕК+ сохранил план по добыче нефти на первый квартал 2026 года
нефть
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Восьмерка ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря 2025 года, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. "Восемь стран-участниц подтвердили решение, принятое 2 ноября 2025 года, приостановить увеличение добычи нефти в январе, феврале и марте 2026 года из-за сезонности", - говорится в сообщении. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках отхода от сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года. По расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсаций в декабре 2025 года разрешенный объем нефтедобычи вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки, а в январе 2026 года он сократится в месячном выражении на 119 тысяч баррелей, в феврале - еще на 181 тысячу, а в марте - на 144 тысячи баррелей в сутки.
нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек, мировая экономика
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК, Мировая экономика
19:02 30.11.2025
 
ОПЕК+ сохранил план по добыче нефти на первый квартал 2026 года

Восьмерка ОПЕК+ оставила предел добычи нефти на уровне декабря 2025 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Восьмерка ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря 2025 года, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье.
"Восемь стран-участниц подтвердили решение, принятое 2 ноября 2025 года, приостановить увеличение добычи нефти в январе, феврале и марте 2026 года из-за сезонности", - говорится в сообщении.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках отхода от сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года.
По расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсаций в декабре 2025 года разрешенный объем нефтедобычи вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки, а в январе 2026 года он сократится в месячном выражении на 119 тысяч баррелей, в феврале - еще на 181 тысячу, а в марте - на 144 тысячи баррелей в сутки.
Нефть, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, ОПЕК, Мировая экономика
 
 
