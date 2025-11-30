https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865072578.html

ОПЕК+ сохранил план по добыче нефти на первый квартал 2026 года

2025-11-30T19:02+0300

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Восьмерка ОПЕК+ сохранила утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря 2025 года, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. "Восемь стран-участниц подтвердили решение, принятое 2 ноября 2025 года, приостановить увеличение добычи нефти в январе, феврале и марте 2026 года из-за сезонности", - говорится в сообщении. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках отхода от сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года. По расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсаций в декабре 2025 года разрешенный объем нефтедобычи вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки, а в январе 2026 года он сократится в месячном выражении на 119 тысяч баррелей, в феврале - еще на 181 тысячу, а в марте - на 144 тысячи баррелей в сутки.

