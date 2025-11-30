https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865073112.html

Новак рассказал о гибкости ОПЕК+ на мировом рынке

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ при необходимости будет принимать дополнительные решения, такая гибкость позволит ему поддерживать стабильность на мировом рынке нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам серии встреч альянса в воскресенье."При необходимости будут приниматься дополнительные решения. Такая гибкость позволит ОПЕК+ продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в воскресенье главы всех делегаций ОПЕК+ приняли решение сохранить текущие квоты до конца 2026 года. Кроме того, восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, ОАЭ, Алжир и Оман - подтвердили объявленные в начале ноября планы по заморозке выхода из добровольных ограничений в первом квартале 2026 года: предельный уровень добычи в январе-марте останется на уровне декабря 2025 года.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующие в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи на 2025 год составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Относительно 2024 года он постепенно увеличивался на 300 тысяч баррелей в сутки за счет роста квоты для ОАЭ. Кроме того, для "восьмерки" стран действуют добровольные ограничения, из которых они выходят с апреля.Так Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках отхода от сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года.По расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсаций в декабре 2025 года разрешенный объем нефтедобычи для "восьмерки" вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, а в январе 2026 года он сократится на 119 тысяч, в феврале - еще на 181 тысячу, а в марте - на 144 тысячи баррелей в сутки.

