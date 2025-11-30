Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал, от чего зависит стабильность мирового рынка нефти - 30.11.2025
Новак рассказал, от чего зависит стабильность мирового рынка нефти
Новак рассказал, от чего зависит стабильность мирового рынка нефти
2025-11-30T19:34+0300
нефть
рф
александр новак
опек
мировая экономика
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, его стабильность зависит от решений ключевых игроков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что в текущих условиях роль ОПЕК+ сохраняет критическую значимость для мировой энергетической безопасности, экономической стабильности и долгосрочных инвестиций. "Сегодня рынок (нефти в мире - ред.) остается чувствительным к изменениям спроса и предложения. Его стабильность по-прежнему зависит от решения ключевых игроков", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
рф
нефть, рф, александр новак, опек, мировая экономика
Нефть, РФ, Александр Новак, ОПЕК, Мировая экономика
19:34 30.11.2025
 
Новак рассказал, от чего зависит стабильность мирового рынка нефти

Вице-премьер Новак: рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, его стабильность зависит от решений ключевых игроков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он подчеркнул, что в текущих условиях роль ОПЕК+ сохраняет критическую значимость для мировой энергетической безопасности, экономической стабильности и долгосрочных инвестиций.
"Сегодня рынок (нефти в мире - ред.) остается чувствительным к изменениям спроса и предложения. Его стабильность по-прежнему зависит от решения ключевых игроков", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
ОПЕК+ сохранил план по добыче нефти на первый квартал 2026 года
НефтьРФАлександр НовакОПЕКМировая экономика
 
 
