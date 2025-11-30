https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865073606.html
Новак рассказал, от чего зависит стабильность мирового рынка нефти
Новак рассказал, от чего зависит стабильность мирового рынка нефти
2025-11-30T19:34+0300
2025-11-30T19:34+0300
2025-11-30T19:34+0300
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, его стабильность зависит от решений ключевых игроков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что в текущих условиях роль ОПЕК+ сохраняет критическую значимость для мировой энергетической безопасности, экономической стабильности и долгосрочных инвестиций. "Сегодня рынок (нефти в мире - ред.) остается чувствительным к изменениям спроса и предложения. Его стабильность по-прежнему зависит от решения ключевых игроков", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
