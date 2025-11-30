https://1prime.ru/20251130/primore-865061872.html

В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без света более шести тысяч жителей в Приморье, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье утром. "На подстанции "Надеждинская" произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остались более 6 тысяч жителей. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при обслуживании электрических сетей, срок устранения аварии и её причины, подчеркнули в надзорном ведомстве.

