В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии
2025-11-30T06:25+0300
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без света более шести тысяч жителей в Приморье, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье утром.
"На подстанции "Надеждинская" произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остались более 6 тысяч жителей. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при обслуживании электрических сетей, срок устранения аварии и её причины, подчеркнули в надзорном ведомстве.
