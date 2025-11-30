Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251130/primore-865061872.html
В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии
В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии
Энергетики устраняют аварию, которая оставила без света более шести тысяч жителей в Приморье, сообщает прокуратура региона. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T06:25+0300
2025-11-30T06:25+0300
энергетика
приморье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865061872.jpg?1764473136
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без света более шести тысяч жителей в Приморье, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье утром. "На подстанции "Надеждинская" произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остались более 6 тысяч жителей. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при обслуживании электрических сетей, срок устранения аварии и её причины, подчеркнули в надзорном ведомстве.
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приморье
Энергетика, Приморье
06:25 30.11.2025
 
В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии

В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии на подстанции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без света более шести тысяч жителей в Приморье, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье утром.
"На подстанции "Надеждинская" произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остались более 6 тысяч жителей. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при обслуживании электрических сетей, срок устранения аварии и её причины, подчеркнули в надзорном ведомстве.
 
ЭнергетикаПриморье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала