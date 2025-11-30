https://1prime.ru/20251130/rossiya-865067019.html
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России - 30.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России
Запланированный полет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал беспокойство у Польши и стран НАТО, сообщает издание Bild. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:03+0300
2025-11-30T14:03+0300
2025-11-30T14:09+0300
россия
польша
нато
bild
москва
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850116455_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_a51f87c30fe4de0799f6160dfea41f46.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Запланированный полет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал беспокойство у Польши и стран НАТО, сообщает издание Bild. "Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Польша активизирует свою противовоздушную оборону. Немецкие солдаты развернуты", – пишет издание.По информации Bild, тревогу вызвал факт приближения четырех истребителей к западной границе России, даже если они оставались в воздушном пространстве страны. В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои усилия и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиления присутствия НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет следить за действиями, которые являются потенциально опасными для ее интересов.
https://1prime.ru/20251130/tramp-865060482.html
https://1prime.ru/20251129/plan-865050964.html
польша
москва
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850116455_20:0:1155:851_1920x0_80_0_0_b7c95b6b5c3581917be6780aca1db8c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, нато, bild, москва, европа
РОССИЯ, ПОЛЬША, НАТО, Bild, МОСКВА, ЕВРОПА
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России
Bild: В Польше испугались полета четырех российских МиГ-31 у границы