https://1prime.ru/20251130/rossiya-865067019.html

СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России

СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России - 30.11.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России

Запланированный полет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал беспокойство у Польши и стран НАТО, сообщает издание Bild. | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T14:03+0300

2025-11-30T14:03+0300

2025-11-30T14:09+0300

россия

польша

нато

bild

москва

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850116455_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_a51f87c30fe4de0799f6160dfea41f46.jpg

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Запланированный полет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал беспокойство у Польши и стран НАТО, сообщает издание Bild. "Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Польша активизирует свою противовоздушную оборону. Немецкие солдаты развернуты", – пишет издание.По информации Bild, тревогу вызвал факт приближения четырех истребителей к западной границе России, даже если они оставались в воздушном пространстве страны. В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои усилия и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиления присутствия НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет следить за действиями, которые являются потенциально опасными для ее интересов.

https://1prime.ru/20251130/tramp-865060482.html

https://1prime.ru/20251129/plan-865050964.html

польша

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, нато, bild, москва, европа