СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России - 30.11.2025
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России - 30.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России
Запланированный полет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал беспокойство у Польши и стран НАТО, сообщает издание Bild. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:03+0300
2025-11-30T14:09+0300
россия
польша
нато
bild
москва
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850116455_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_a51f87c30fe4de0799f6160dfea41f46.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Запланированный полет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал беспокойство у Польши и стран НАТО, сообщает издание Bild. "Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Польша активизирует свою противовоздушную оборону. Немецкие солдаты развернуты", – пишет издание.По информации Bild, тревогу вызвал факт приближения четырех истребителей к западной границе России, даже если они оставались в воздушном пространстве страны. В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои усилия и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиления присутствия НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет следить за действиями, которые являются потенциально опасными для ее интересов.
польша
москва
европа
россия, польша, нато, bild, москва, европа
РОССИЯ, ПОЛЬША, НАТО, Bild, МОСКВА, ЕВРОПА
14:03 30.11.2025 (обновлено: 14:09 30.11.2025)
 
СМИ рассказали о тревоге в НАТО из-за шага России

Bild: В Польше испугались полета четырех российских МиГ-31 у границы

© Фото : ПАО "ОАК"Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Истребитель МиГ-31. Архивное фото
© Фото : ПАО "ОАК"
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Запланированный полет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал беспокойство у Польши и стран НАТО, сообщает издание Bild.
"Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Польша активизирует свою противовоздушную оборону. Немецкие солдаты развернуты", – пишет издание.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Убить Трампа": в США раскрыли кровавые планы Европы
03:38
По информации Bild, тревогу вызвал факт приближения четырех истребителей к западной границе России, даже если они оставались в воздушном пространстве страны.
В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои усилия и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу усиления присутствия НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет следить за действиями, которые являются потенциально опасными для ее интересов.
Флаг США
"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России
Вчера, 17:41
 
